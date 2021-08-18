Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»

Зачем на такие вопросы отвечает глава селекционного отдела, ведь
на финансовые вопросы, должен отвечать ВЭБ, это его епархия.
Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил появление трехмесячной просрочки платежа по трансферу форварда Адольфо Гайча.
«Задержка выплат за Гайча связана с тем, что «Сан-Лоренсо» хочет получить не просто деньги на счет, а чтобы мы купили облигации. Это занимает долгое время, так как биржа – тяжелый процесс.
Нужно быть уверенным в чистоплотности брокеров. Кроме того, не все те ценные бумаги, которые они предлагают, мы можем купить. Это длительный процесс согласования. В прошлом году платеж был проведен этим же способом и занял около двух-трех месяцев.
Не знаем, откуда появляется эта информация. Странно, что «Сан-Лоренсо» провоцирует подобные слухи. Это внутренняя кухня, и нам непонятны мотивы клуба.
В свою очередь, они нам присылали фейковые документы, когда у них проходила смена руководства и не было ясно, кто за что отвечает. Мы ждали документы о легитимности руководителей, это заняло еще месяц.
Мы молчали и продолжали вести диалог, шли навстречу. Думали, у нас партнерские отношения. Но зачем было делать вброс?» – сказал Мовсесьян.
- Прошлым летом ЦСКА купил аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В активе Гайча 1 гол и 1 ассист в 18 матчах.
- С января он выступал на правах аренды за «Беневенто».