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  • Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»

Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»

19 августа 2021, 07:57
4

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил появление трехмесячной просрочки платежа по трансферу форварда Адольфо Гайча.

«Задержка выплат за Гайча связана с тем, что «Сан-Лоренсо» хочет получить не просто деньги на счет, а чтобы мы купили облигации. Это занимает долгое время, так как биржа – тяжелый процесс.

Нужно быть уверенным в чистоплотности брокеров. Кроме того, не все те ценные бумаги, которые они предлагают, мы можем купить. Это длительный процесс согласования. В прошлом году платеж был проведен этим же способом и занял около двух-трех месяцев.

Не знаем, откуда появляется эта информация. Странно, что «Сан-Лоренсо» провоцирует подобные слухи. Это внутренняя кухня, и нам непонятны мотивы клуба.

В свою очередь, они нам присылали фейковые документы, когда у них проходила смена руководства и не было ясно, кто за что отвечает. Мы ждали документы о легитимности руководителей, это заняло еще месяц.

Мы молчали и продолжали вести диалог, шли навстречу. Думали, у нас партнерские отношения. Но зачем было делать вброс?» – сказал Мовсесьян.

  • Прошлым летом ЦСКА купил аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
  • В активе Гайча 1 гол и 1 ассист в 18 матчах.
  • С января он выступал на правах аренды за «Беневенто».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аргентина ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (4)
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paracetamol
1629349382
Покупаете всякое дерьмо на помойке, потому и возникают промблемы!
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vladimir-7
1629350323
Зачем на такие вопросы отвечает глава селекционного отдела, ведь на финансовые вопросы, должен отвечать ВЭБ, это его епархия.
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serglider
1629359625
Все кто соприкасаются с Россией начинают махинировать и мутить серые схемы))) Стопудово ЦСКА и предложил эту схемку))) Теперь когда схему всенародно запалили, Мавсесян переводит стрелки на "Сан Лоренсо", типа мы тут ни при делах и я не я и хата не моя)))
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