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    Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил появление трехмесячной просрочки платежа по трансферу форварда Адольфо Гайча.

    «Задержка выплат за Гайча связана с тем, что «Сан-Лоренсо» хочет получить не просто деньги на счет, а чтобы мы купили облигации. Это занимает долгое время, так как биржа – тяжелый процесс.

    Нужно быть уверенным в чистоплотности брокеров. Кроме того, не все те ценные бумаги, которые они предлагают, мы можем купить. Это длительный процесс согласования. В прошлом году платеж был проведен этим же способом и занял около двух-трех месяцев.

    Не знаем, откуда появляется эта информация. Странно, что «Сан-Лоренсо» провоцирует подобные слухи. Это внутренняя кухня, и нам непонятны мотивы клуба.

    В свою очередь, они нам присылали фейковые документы, когда у них проходила смена руководства и не было ясно, кто за что отвечает. Мы ждали документы о легитимности руководителей, это заняло еще месяц.

    Мы молчали и продолжали вести диалог, шли навстречу. Думали, у нас партнерские отношения. Но зачем было делать вброс?» – сказал Мовсесьян.

    • Прошлым летом ЦСКА купил аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В активе Гайча 1 гол и 1 ассист в 18 матчах.
    • С января он выступал на правах аренды за «Беневенто».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20149

      vladimir-7 8 минут назад

      Зачем на такие вопросы отвечает глава селекционного отдела, ведь
      на финансовые вопросы, должен отвечать ВЭБ, это его епархия.

      0
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      Рейтинг: +12512

      paracetamol 23 минуты назад

      Покупаете всякое дерьмо на помойке, потому и возникают промблемы!

      0
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