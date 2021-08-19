Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил появление трехмесячной просрочки платежа по трансферу форварда Адольфо Гайча.

«Задержка выплат за Гайча связана с тем, что «Сан-Лоренсо» хочет получить не просто деньги на счет, а чтобы мы купили облигации. Это занимает долгое время, так как биржа – тяжелый процесс.

Нужно быть уверенным в чистоплотности брокеров. Кроме того, не все те ценные бумаги, которые они предлагают, мы можем купить. Это длительный процесс согласования. В прошлом году платеж был проведен этим же способом и занял около двух-трех месяцев.

Не знаем, откуда появляется эта информация. Странно, что «Сан-Лоренсо» провоцирует подобные слухи. Это внутренняя кухня, и нам непонятны мотивы клуба.

В свою очередь, они нам присылали фейковые документы, когда у них проходила смена руководства и не было ясно, кто за что отвечает. Мы ждали документы о легитимности руководителей, это заняло еще месяц.

Мы молчали и продолжали вести диалог, шли навстречу. Думали, у нас партнерские отношения. Но зачем было делать вброс?» – сказал Мовсесьян.