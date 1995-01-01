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    Refuerzos CASLA: ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» за Гайча

    ЦСКА не соблюдает график платежей в пользу аргентинского «Сан-Лоренсо» за форварда Адольфо Гайча. Россияне уже три месяца не выплачивают транш в размере 500 тысяч долларов.

    Общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.

    • ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8,5 миллиона евро.
    • Сейчас арендовать Гайча намерен «Лидс».
    • Сам аргентинец хочет вернуться в Италию, где с января он выступал на правах аренды за «Беневенто».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Refuerzos CASLA

    Информационный ресурс о «Сан-Лоренсо». Аудитория - более десяти тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20144

      vladimir-7 5 минут назад

      Все финансовые вопросы касающиеся клуба ЦСКА к засланному казачку ВЭБа – Орехову.

      0
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      Рейтинг: +6503

      Fusballer 13 минут назад

      Отправить обратно с претензией, что не подошёл фасон и потребовать возвращения денег.

      0
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      Рейтинг: +9350

      житель СПб 35 минут назад

      Вот это зря! Репутация зарабатывается годами, а теряется за ... месяцы! А где же клубный банк?!

      0
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      Рейтинг: +734

      Alex Y 39 минут назад

      Зачем покупать если он не играет)

      0
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