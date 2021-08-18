Refuerzos CASLA: ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» за Гайча

ЦСКА не соблюдает график платежей в пользу аргентинского «Сан-Лоренсо» за форварда Адольфо Гайча. Россияне уже три месяца не выплачивают транш в размере 500 тысяч долларов.
Общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.
- ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8,5 миллиона евро.
- Сейчас арендовать Гайча намерен «Лидс».
- Сам аргентинец хочет вернуться в Италию, где с января он выступал на правах аренды за «Беневенто».
Источник: твиттер Refuerzos CASLA
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