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  • Refuerzos CASLA: ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» за Гайча

Refuerzos CASLA: ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» за Гайча

18 августа 2021, 22:12
5

ЦСКА не соблюдает график платежей в пользу аргентинского «Сан-Лоренсо» за форварда Адольфо Гайча. Россияне уже три месяца не выплачивают транш в размере 500 тысяч долларов.

Общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.

  • ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8,5 миллиона евро.
  • Сейчас арендовать Гайча намерен «Лидс».
  • Сам аргентинец хочет вернуться в Италию, где с января он выступал на правах аренды за «Беневенто».

Источник: твиттер Refuerzos CASLA

Информационный ресурс о «Сан-Лоренсо». Аудитория - более десяти тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (5)
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Alex Y
1629314635
Зачем покупать если он не играет)
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житель СПб
1629314897
Вот это зря! Репутация зарабатывается годами, а теряется за ... месяцы! А где же клубный банк?!
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Fusballer
1629316217
Отправить обратно с претензией, что не подошёл фасон и потребовать возвращения денег.
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vladimir-7
1629316684
Все финансовые вопросы касающиеся клуба ЦСКА к засланному казачку ВЭБа – Орехову.
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Frankfurt Am Main
1629337623
Хоть в беневенто лишь бы свалить, что за клуб этот беневенто?
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