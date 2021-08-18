Refuerzos CASLA: ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» за Гайча

ЦСКА не соблюдает график платежей в пользу аргентинского «Сан-Лоренсо» за форварда Адольфо Гайча. Россияне уже три месяца не выплачивают транш в размере 500 тысяч долларов.

Общая задолженность ЦСКА по трансферу сейчас составляет 1,6 миллиона долларов.