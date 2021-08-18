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    Cadena SER: в «ПСЖ» недовольны высокомерием Рамоса. Он может лишиться места в старте

    В «ПСЖ» недовольны поведением новичка клуба Серхио Рамоса.

    По информации Cadena SER, 35-летний футболист ведeт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. В парижском клубе такое поведение испанца считают неприемлемым.

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует Рамосу место в стартовом составе команды, пока он не изменит свое отношение к делу.

    • Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили соглашение на 2 года.
    • Защитник взял себе 4-й игровой номер.
    • Он не сыграет в августе из-за травмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3626

      Алехсбургер. 1 час назад

      Возьмите Юрия Валентиновича.Бесплатно.
      И будет вам зая.

      2
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      Рейтинг: +46113

      MaxRnD > Алехсбургер. 25 минут назад

      Вы чего это себе там на гозоскрёбе удумали ? Знамя продать решили, супостаты ? Ничего святого. Тьфу

      1
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      Рейтинг: +3626

      Алехсбургер. > MaxRnD 56 секунд назад

      Это наш угловой флажок.
      Святыня.
      От себя отрываем.
      У нас же нет такого тренера ,чтобы его в Сборную,от греха подальше,слить..)

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