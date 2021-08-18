Cadena SER: в «ПСЖ» недовольны высокомерием Рамоса. Он может лишиться места в старте

В «ПСЖ» недовольны поведением новичка клуба Серхио Рамоса.

По информации Cadena SER, 35-летний футболист ведeт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. В парижском клубе такое поведение испанца считают неприемлемым.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует Рамосу место в стартовом составе команды, пока он не изменит свое отношение к делу.