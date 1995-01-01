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    Семак – о Дзюбе в запасе: «Азмун и Ерохин лучше готовы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    – Ракицкого нет даже в заявке. Объясните.

    – Ярослав, к сожалению, получил повреждение еще в последнем матче, и оно не позволяет ему сейчас быть готовым на сто процентов. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме и сможет нам помочь.

    – Дзюба выпал из стартового состава, но он в заявке. Объясните, как он восстанавливается после чемпионата Европы: какие у него сейчас приоритеты, что происходит?

    – Все идет так, как нужно. Работает, хорошо работает. Но на сегодняшний день, что касается двух позиций, которые у нас есть в атакующем построении, – Азмун и Ерохин забивают много, демонстрируют хорошую игру, находятся в хорошей форме.

    – Учитывая, что Дзюба несколько лет был одним из лучших бомбардиров, ведущим игроком «Зенита», у вас был с ним предметный разговор на тему того, что в начале сезона он будет выпадать из стартового состава?

    – Почему был? Он и остается важным игроком для нашей команды. На сегодняшний день ситуация такая, что игроки, которые выходят сейчас, чуть лучше готовы, что касается этих атакующих позиций. Все может измениться в следующем матче. Я думаю, у нас не одиннадцать футболистов, а все те, кто в заявке, семнадцать полевых игроков. Все готовы выходить, играть, помогать, бороться за место в основном составе.

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    Источник: «Матч! Премьер»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9125

      житель СПб 15 минут назад

      Ерохин то не очень готов?

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      Рейтинг: -280

      Аден 49 минут назад

      дЗюбло новый видос записывает.

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