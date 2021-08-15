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Семак – о Дзюбе в запасе: «Азмун и Ерохин лучше готовы»

15 августа 2021, 17:49
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– Ракицкого нет даже в заявке. Объясните.

– Ярослав, к сожалению, получил повреждение еще в последнем матче, и оно не позволяет ему сейчас быть готовым на сто процентов. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме и сможет нам помочь.

– Дзюба выпал из стартового состава, но он в заявке. Объясните, как он восстанавливается после чемпионата Европы: какие у него сейчас приоритеты, что происходит?

– Все идет так, как нужно. Работает, хорошо работает. Но на сегодняшний день, что касается двух позиций, которые у нас есть в атакующем построении, – Азмун и Ерохин забивают много, демонстрируют хорошую игру, находятся в хорошей форме.

– Учитывая, что Дзюба несколько лет был одним из лучших бомбардиров, ведущим игроком «Зенита», у вас был с ним предметный разговор на тему того, что в начале сезона он будет выпадать из стартового состава?

– Почему был? Он и остается важным игроком для нашей команды. На сегодняшний день ситуация такая, что игроки, которые выходят сейчас, чуть лучше готовы, что касается этих атакующих позиций. Все может измениться в следующем матче. Я думаю, у нас не одиннадцать футболистов, а все те, кто в заявке, семнадцать полевых игроков. Все готовы выходить, играть, помогать, бороться за место в основном составе.

Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей

Источник: «Матч! Премьер»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ракицкий Ярослав Семак Сергей
Комментарии (1)
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житель СПб
1629042496
Ерохин то не очень готов?
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