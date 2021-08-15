Маркитесов: «Благодарю Тедеско за осуществленную мечту»

Полузащитник системы «Спартака» Дмитрий Маркитесов отозвался о работе с главным тренером Доменико Тедеско. Игрок благодарен немцу.
«Тедеско – очень эмоциональный тренер. Он всегда хорошо чувствовал момент: мог подбодрить, а когда надо – и накричать. У Доменико были очень эмоциональные установки на игру. При нем я играл на разных позициях. Когда я только приехал в основную команду, он со мной пообщался и сказал, что для него важен мой универсализм.
После зимнего сбора в Абу-Даби в прошлом году он оставил меня в команде. Доменико много общался со мной, подробно рассказывал о нюансах игры на той или иной позиции. Я благодарен Тедеско за то, что он взял меня в первую команду и дал возможность осуществить мечту», – сказал Маркитесов.
- Тедеско вывел «Спартак» в Лигу чемпионов, после чего покинул клуб.
- Маркитесов сейчас находится в «Спартаке-2».
- Маркитесов провел за «Спартак» в РПЛ и Кубке России 9 игр.
Источник: сообщество «Спартак» молодежный« в VK