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    Маркитесов: «Благодарю Тедеско за осуществленную мечту»

    Полузащитник системы «Спартака» Дмитрий Маркитесов отозвался о работе с главным тренером Доменико Тедеско. Игрок благодарен немцу.

    «Тедеско – очень эмоциональный тренер. Он всегда хорошо чувствовал момент: мог подбодрить, а когда надо – и накричать. У Доменико были очень эмоциональные установки на игру. При нем я играл на разных позициях. Когда я только приехал в основную команду, он со мной пообщался и сказал, что для него важен мой универсализм.

    После зимнего сбора в Абу-Даби в прошлом году он оставил меня в команде. Доменико много общался со мной, подробно рассказывал о нюансах игры на той или иной позиции. Я благодарен Тедеско за то, что он взял меня в первую команду и дал возможность осуществить мечту», – сказал Маркитесов.

    • Тедеско вывел «Спартак» в Лигу чемпионов, после чего покинул клуб.
    • Маркитесов сейчас находится в «Спартаке-2».
    • Маркитесов провел за «Спартак» в РПЛ и Кубке России 9 игр.

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    Источник: сообщество «Спартак» молодежный« в VK

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