РПЛ. «Динамо» уступило «Ахмату» и упустило шанс возглавить таблицу

«Динамо» потерпело первое поражение в текущем чемпионате. Москвичей обыграл «Ахмат» Андрея Талалаева.

Впервые с 2017 года «Ахмат» победил «Динамо» в Грозном.

Один из мячей забил принадлежащий «Динамо» Владислав Карапузов.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров (Карапузов, 29), Тимофеев, Уткин (Коновалов, 73), Бериша (Альсултанов, 73), Харин, Конате (Уциев, 64).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Игбун, 69), Тюкавин (Н'Жи, 63).

Предупреждения: Карапузов, 42; Нижич, 45+3; Альсултанов, 74; Шелия, 85 – Лаксальт, 34; Макаров, 45+3; Варела, 61; Скопинцев, 73; Ордец, 90+4.

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