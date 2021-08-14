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  • РПЛ. «Динамо» уступило «Ахмату» и упустило шанс возглавить таблицу

РПЛ. «Динамо» уступило «Ахмату» и упустило шанс возглавить таблицу

14 августа 2021, 21:53
42

«Динамо» потерпело первое поражение в текущем чемпионате. Москвичей обыграл «Ахмат» Андрея Талалаева.

Впервые с 2017 года «Ахмат» победил «Динамо» в Грозном.

Один из мячей забил принадлежащий «Динамо» Владислав Карапузов.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров (Карапузов, 29), Тимофеев, Уткин (Коновалов, 73), Бериша (Альсултанов, 73), Харин, Конате (Уциев, 64).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Игбун, 69), Тюкавин (Н'Жи, 63).

Предупреждения: Карапузов, 42; Нижич, 45+3; Альсултанов, 74; Шелия, 85 – Лаксальт, 34; Макаров, 45+3; Варела, 61; Скопинцев, 73; Ордец, 90+4.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
Комментарии (42)
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knikos
1628967480
Даже в самый свой худший день Тюкавин играет лучше Г(С)рулёва. Зачем его держат ? А папуаса на правый край зачем выпустили ? Всё , что шло через него - не дошло никуда . Динамо играло лучше и проиграло . Футбол , штука такая ... не всегда логичная ...
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alex1951
1628967481
Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал......
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житель СПб
1628967586
А я считаю, что Ахмат победил заслуженно! Поздравляю их с такими важными 3 очками!
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portero
1628967760
Ахмат выстоял, удержали результат...
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knikos
1628967868
После 70-й минуты , я сказал сам себе : " Сейчас "гордые горные мужчины Ахмата" начнут валяться и быть "при смерти" после каждого маломальского столкновения ". И начал считать . 9 раз валялись !!! Примечательный факт , посмотрите внимательным образом на падения Карапузова и особенно Семёнова. Картина маслом ...точнее говном !
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владимир миронов
1628967904
Ахмат в своем репертуаре--легкое касание с игроком Динамо и игрок Ахмата на земле и минуту качается на траве от боли, и таких падений было штук 20, если не больше.
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житель СПб
1628967957
Два отличных забитых гола в 1 тайме у Ахмата. Надежная помощь в этом Шунина. Динамовским чудом не забитый 3й мяч (опять очень старался Шунин) - и тогда было бы почти все с самого начала 2 тайма. Но как всегда: не забиваешь ты - забивают тебе. Дальше, как я и предсказывал после первого тайма - началась жара. Все таки сильнейший молодой состав динамовцев. Зря заменили Беришу - он был отличен на контратаках. Ахмат лег слишком низко в защиту и временами было ужасно, везло... Но результат - победа Ахмата.
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GoLenaStop
1628968286
Ахмат хорош! А, Динамо явно приехало в гости с мешком шапок. Командам спасибо за интересную игру!
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Вомбат
1628969733
Ахмат и прошлый матч должен быть выигрывать, там судьи поработали, особенно ВАР. Сегодня Ахмат сыграл на том же уровне, как с Рубином, и для победы над Динамо этого хватило. Динамо -- молодая команда, стабильности от нее не ждите, а вот прогресса ждать стоит. Лично я его жду и надеюсь, что у Шварца получится сильная команда.
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Frankfurt Am Main
1628970648
нууу карапузик нууу и поклон ты устроил в сторону скамейки динамо вот сопляк худощявый
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