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    РПЛ. «Динамо» уступило «Ахмату» и упустило шанс возглавить таблицу

    «Динамо» потерпело первое поражение в текущем чемпионате. Москвичей обыграл «Ахмат» Андрея Талалаева.

    Впервые с 2017 года «Ахмат» победил «Динамо» в Грозном.

    Один из мячей забил принадлежащий «Динамо» Владислав Карапузов.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Нижич, Быстров (Карапузов, 29), Тимофеев, Уткин (Коновалов, 73), Бериша (Альсултанов, 73), Харин, Конате (Уциев, 64).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Игбун, 69), Тюкавин (Н'Жи, 63).

    Предупреждения: Карапузов, 42; Нижич, 45+3; Альсултанов, 74; Шелия, 85 – Лаксальт, 34; Макаров, 45+3; Варела, 61; Скопинцев, 73; Ордец, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии36
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      Рейтинг: +916

      Frankfurt Am Main 31 минуту назад

      нууу карапузик нууу и поклон ты устроил в сторону скамейки динамо вот сопляк худощявый

      0
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      Рейтинг: +9260

      Вомбат 46 минут назад

      Ахмат и прошлый матч должен быть выигрывать, там судьи поработали, особенно ВАР. Сегодня Ахмат сыграл на том же уровне, как с Рубином, и для победы над Динамо этого хватило. Динамо -- молодая команда, стабильности от нее не ждите, а вот прогресса ждать стоит. Лично я его жду и надеюсь, что у Шварца получится сильная команда.

      0
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      Рейтинг: +8318

      Cleaner 47 минут назад

      Все пошло по накатанной. Перед первым туром Динамовцы обещают чемпионство. Туру к десятому болтаются в середине таблицы и молчат. Ждут начала следующего сезона...)

      0
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      Рейтинг: +916

      Frankfurt Am Main 54 минуты назад

      Вот и всё, закончилась зелёная полоса что-то она короткая. Теперь опять будет чехорда где-то в 10-ке

      0
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      Рейтинг: +12428

      paracetamol 1 час назад

      Победный гол Шунину забил сам Шунин. С таким вратарем ментам в тройке делать нечего! Тарарайкина с победой!

      1
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      Рейтинг: +8937

      knikos > paracetamol 1 час назад

      Надеюсь , Карпин смотрел матч . На вратаря сборной ... А первый гол ?

      0
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      Рейтинг: +9077

      житель СПб > knikos 51 минуту назад

      Да и подготовленный лучшим тренером вратарей вратарь Ростова тоже "восхитил". Пока смотрел матч - вспоминал этого тренера и его оценку Карпиным.

      0
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      Рейтинг: +7566

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат хорош!
      А, Динамо явно приехало в гости с мешком шапок.
      Командам спасибо за интересную игру!

      2
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      Рейтинг: +670

      Alex Y 1 час назад

      Так кто 2 гол забил Карапузов или Шунин , бомбардир совсем запутал?

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      Рейтинг: +8937

      knikos > Alex Y 1 час назад

      По-футбольному, конечно , Шунин.От штанги в спину. Это даже рикошетом не назовёшь . Иногда какие-то рикошеты на автоголы записывают , а тут .

      0
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      Рейтинг: +5358

      BarStep 1 час назад

      И всё равно мне нравится то, что эти люди делают с Динамо..

      1
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      Рейтинг: +9077

      житель СПб > BarStep 1 час назад

      А кто же спорит! Тренер вообще умница! Молодежь динамовская замечательная! Они реальные претенденты на верх турнирной таблицы. Но часто болеют за более слабого - а это Ахмат, и, кроме того, Динамо конкурент Зенита - поэтому я болел за Ахмат.

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      Рейтинг: +8937

      knikos > житель СПб 58 минут назад

      Я болел за команду , которая играет лучше и интереснее , за Динамо. Похрен , что они конкуренты моему Зениту . Зенит и сам , без "помощи" всяких ахматов в состоянии выиграть чемп .

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      Рейтинг: +9077

      житель СПб > knikos 47 минут назад

      Если бы все было так просто - это были бы не футбол, а шахматы (люблю и хорошо в них играю). Если бы Ахмат сразу встал в своих воротах - может, и я стал бы болеть против них. Но они играли! Боролись! Были смелыми. Забили вместе с Шуниным 2 отличных гола. Были близки к 3-му. Случайно так не бывает. Так почему бы и не поболеть за них? А в целом - это все не принципиально.

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      Рейтинг: +2904

      minaev23 > житель СПб 41 минуту назад

      В нашем чемпе нет конкурентов зениту - на данный момент, да и в дальнейшие годы очевидно тоже.Интрига 2-5 места.

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      Рейтинг: +9077

      житель СПб 1 час назад

      Два отличных забитых гола в 1 тайме у Ахмата. Надежная помощь в этом Шунина. Динамовским чудом не забитый 3й мяч (опять очень старался Шунин) - и тогда было бы почти все с самого начала 2 тайма. Но как всегда: не забиваешь ты - забивают тебе. Дальше, как я и предсказывал после первого тайма - началась жара. Все таки сильнейший молодой состав динамовцев. Зря заменили Беришу - он был отличен на контратаках. Ахмат лег слишком низко в защиту и временами было ужасно, везло... Но результат - победа Ахмата.

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      Рейтинг: +6311

      владимир миронов 1 час назад

      Ахмат в своем репертуаре--легкое касание с игроком Динамо и игрок Ахмата на земле и минуту качается на траве от боли, и таких падений было штук 20, если не больше.

      3
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      Рейтинг: +8937

      knikos > владимир миронов 50 минут назад

      Ахмат всегда так играет , особенно в концовке матча при устраивающем его счёте . Уже сколько лет так продолжается . Вон , даже Карапуз как быстро "перевоспитался "...

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