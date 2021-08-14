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  • РПЛ. «Спартак» минимально обыграл «Урал» и поднялся на седьмое место

РПЛ. «Спартак» минимально обыграл «Урал» и поднялся на седьмое место

14 августа 2021, 19:22
93

«Спартак» впервые победил при главном тренере Руе Витории дома в РПЛ. Обыгран «Урал» Игоря Шалимова, бывшего футболиста москвичей.

Единственный мяч с передачи защитника Георгия Джикии забил игрок сборной России Роман Зобнин.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Крал (Хендрикс, 69), Зобнин, Ломовицкий (Мирзов, 79), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк (Йовичич, 75), Панюков (Агеев, 63).

Предупреждения: Рассказов, 23; Жиго, 43 – Герасимов, 33; Годзюр, 45; Егорычев, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (93)
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Fancyfall
1628958239
с победой! рома молодец!
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Persona_non_Grata
1628958677
Победа на классе , но крайне не убедительная по счету , а во второй половине второго тайма и по игре . Отвратительная реализация уже не удивляет - один Ларссон мог делать счет крупным . Три очка есть и сейчас самое важное - всех с победой ! Еще не убедили замены - вышедшие игроки не только не оживили игру , а еще более усыпили её ( . Тем более , что Урал - ПРОСТО НИКАКОЙ ! (
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житель СПб
1628958758
Болельщики молодцы! Наехали сейчас на игроков. Кто-то же должен их в чувство приводить?! Если ни Федун, ни тренер это не делают.
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JTherry
1628958794
с победой КБ! при слабой игре, Ларссон трижды вместо удара по воротам, отдавал пас Годзюру, играет, будто одолжение делает... нападение Спартака впало в спячку, там один Понсе за всех сегодня отдувался...
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Kokmarov
1628959357
Просто унылая игра, как Спартак собирается стать чемпионом, уже Зобнин лучший игрок матча (а выделить больше и некого) Ларссон бухой наверно играл - так не реализовывать моменты, а если б Железнов забил? Урал начал играть последние 5 минут и нормально заиграли, еще бы пару минут добавили, не знаю как все закончилось. Нов целом этот неспешный перепас в центре поля с откатом вратарю просто бесит и Соболев вышел на 10 мин., даже не вспотел, хотя куда ты себя бережешь, разомни булки, включи прессинг, отрабатывай. Понсе на 80-й минуте был быстрее и полезнее.
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derrik2000
1628959430
Отскочили. Причём, ЗНАТНО отскочили. Игрочишки, которые сейчас в Спартаке, совершенно НЕ УМЕЮТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ! В футбол, яркий, комбинационный, атакующий. Сборище безвольных бездарей. По моему мнению, давно назрела кардинальная перестройка. Эмоций у меня - ноль. Только сожаление о зря потраченном на просмотр матча время.
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_Marqella_
1628959496
О боги,что происходит в этом мире,Спартак одолел Урал !!!! Поздравляю !!!
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oyabun
1628959532
Всех с победой! Это, конечно самое главное, потому что очки надо набирать. Но игра оставляет желать лучшего. Очень плохая реализация моментов, особенно у Ларссона. Мирзов и Соболев непонятно для чего выходили, последние мин 20 у Спартака мяч совсем не держался, прижались к воротам и будь соперник посильнее.. Короче Витории еще работать и работать.
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zigbert
1628960243
С победой КБ! Приходится радоваться даже такой победе. Зобнин сегодня был хорош, даже не учитывая забитый гол. Крал сыграл очень слабо в первом тайме. Обидно что загубили много перспективных атак из за неточного последнего паса. Будем надеяться что игра в следующих матчах примет более конструктивный характер.
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alex1951
1628960280
Поздравляем спартаковскую братию с долгожданной,простенькой победой..... Лучше синица в руках,чем журавель в небе...... Задолжал Спартак болелам.....вам еще работать и работать......
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