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    РПЛ. «Спартак» минимально обыграл «Урал» и поднялся на седьмое место

    «Спартак» впервые победил при главном тренере Руе Витории дома в РПЛ. Обыгран «Урал» Игоря Шалимова, бывшего футболиста москвичей.

    Единственный мяч с передачи защитника Георгия Джикии забил игрок сборной России Роман Зобнин.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Крал (Хендрикс, 69), Зобнин, Ломовицкий (Мирзов, 79), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк (Йовичич, 75), Панюков (Агеев, 63).

    Предупреждения: Рассказов, 23; Жиго, 43 – Герасимов, 33; Годзюр, 45; Егорычев, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии76
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      Рейтинг: +12

      Маркоc 4 минуты назад

      Великая победа Спартака

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      Рейтинг: +2993

      Дедуктор 7 минут назад

      На фоне унылой и какой то туповатой игры бригады "хрюканов" неожиданно очень свежо, тактически грамотно и ярко выглядит игра "коней" против бригады Семина.
      Похоже, Лёха то не так и плох. Во всяком случае, эта игра мне уже нравится больше, чем при Оличе. Вроде бы, не в тему, но - в тему. Може, не надо искать всяких цiганят тедесок и руев по европам. Надо своих тренеров ставить к рулю.

      0
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      Рейтинг: +10064

      Литейный4 19 минут назад

      Для свиней 7 место это потолок. Гыгыгы

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      Рейтинг: +24565

      Боцман59rus > Литейный4 6 минут назад

      для твоих мозгов такой высер , это потолок))) к,у,й,н,я бездомная

      0
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      Рейтинг: +50416

      portero 27 минут назад

      Спартак с тремя очками...
      б/к

      1
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      Рейтинг: +1010

      sерж 35 минут назад

      слабы на задок спермачи

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      Рейтинг: +1010

      sерж 35 минут назад

      болельщики спермака расстроены, что их шлюхо-клуб не взял защеку )))))

      1
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      Рейтинг: +4568

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Игра была настолько унылой, что даже и написать нечего. Поделюсь частушкой, недавно прочитанной:

      Я болею за "Спартак",
      Старая болельщица.
      Мне сказали доктора,
      Что болезнь не лечится!

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      Рейтинг: +7333

      "supermax" > Из Твери Леха 17 минут назад

      а собственно кто ты вообще такой чтоб писать про Спартак....х.у.й.ня из под коня...пиши про свой клуб и будет тебе счастье

      1
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      Рейтинг: +4568

      Из Твери Леха > "supermax" 13 минут назад

      Наскулила на ЛЧ
      Плача про Сухину
      А теперь сидит в моче
      И визжит свинина

      1
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      Рейтинг: +7333

      "supermax" > Из Твери Леха 10 минут назад

      о, х.у.й.н.я, ты способна ответить...поразила ...видать в себя поверила

      0
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      Рейтинг: +4568

      Из Твери Леха > "supermax" 3 минуты назад

      Возле дома во дворе
      Расцвели акации
      Отодрали Спартачок
      Опять в квалификации!

      0
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      Рейтинг: +7333

      "supermax" > Из Твери Леха 1 секунду назад

      говоришь как х.у.й.н.я из под коня))...иди радугу рисуй, никчемный

      0
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      Рейтинг: +8764

      ivany4 45 минут назад

      Как говорят в таких случаях, в нынешней ситуации и это хорошо.
      С победой КБ!
      Игроков и игру обсуждать не имеет смысла. Игроки психологически сломались, а игру оценили комментаторы - вернулись к схеме Тедеско, прессинг, отбор и атака с ходу. Что еще заметно, вместо командно игры, каждый в атаке "тянет одеяло на себя".

      4
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      Рейтинг: +3565

      Алехсбургер. 48 минут назад

      кроме местных "уголовников" )
      единодушие в коментах..
      необычно и достойно.
      Держится Спартак..держится.
      Да и хорошо.а то совсем неинтересно.

      4
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      Рейтинг: +9491

      alex1951 > Алехсбургер. 27 минут назад

      Тонко подмечено.....
      Массандрой залечено.....
      Держись ,Спартак ,держись....
      И я держусь.....пока Массандрой я лечусь...)))
      ps Прювет Алексу от Алекса с берегов седой Балтики до берегов седой Балтики))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      B.G. 1 час назад

      Хоть и выиграли, а поздравлять то не с чем.... отвратительная игра....Бакаев, Ломовицкий, Крал, Ларсон, Хендриксон, Витория....

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