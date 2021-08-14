РПЛ. «Спартак» минимально обыграл «Урал» и поднялся на седьмое место

«Спартак» впервые победил при главном тренере Руе Витории дома в РПЛ. Обыгран «Урал» Игоря Шалимова, бывшего футболиста москвичей.
Единственный мяч с передачи защитника Георгия Джикии забил игрок сборной России Роман Зобнин.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Зобнин, 27.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Крал (Хендрикс, 69), Зобнин, Ломовицкий (Мирзов, 79), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк (Йовичич, 75), Панюков (Агеев, 63).
Предупреждения: Рассказов, 23; Жиго, 43 – Герасимов, 33; Годзюр, 45; Егорычев, 76.