Понсе: «Предложения от других клубов были, но мне все нравится в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе сообщил, что не собирается уходить из столичного клуба.

— За последнее время в СМИ несколько раз сообщалось об интересе к тебе европейских клубов, в том числе из Франции. А также о твоем якобы желании перейти в другую команду.

— Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, то они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы.