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    Понсе: «Предложения от других клубов были, но мне все нравится в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе сообщил, что не собирается уходить из столичного клуба.

    — За последнее время в СМИ несколько раз сообщалось об интересе к тебе европейских клубов, в том числе из Франции. А также о твоем якобы желании перейти в другую команду.

    — Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, то они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы.

    • Сообщалось, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
    • Этим летом Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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