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  • Понсе: «Предложения от других клубов были, но мне все нравится в «Спартаке»

Понсе: «Предложения от других клубов были, но мне все нравится в «Спартаке»

13 августа 2021, 12:52
2

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе сообщил, что не собирается уходить из столичного клуба.

— За последнее время в СМИ несколько раз сообщалось об интересе к тебе европейских клубов, в том числе из Франции. А также о твоем якобы желании перейти в другую команду.

— Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, то они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы.

  • Сообщалось, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
  • Этим летом Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
  • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель
Комментарии (2)
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NewLife
1628854121
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serglider
1628872431
Да уж... Свой зад особо рвать не нужно, зарплата лучше где бы то ни было... Какой смысл куда-то дергаться? Россия как Клондайк во времена Дикого Запада! Приезжают с Западной Европы нищеброды, особо не упираясь, через пару-тройку лет уезжают назад евро-долларовыми миллионерами...
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