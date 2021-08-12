«ПСЖ» показал видео первой тренировки Месси. Лео встретился с Почеттино и Рамосом

Сегодня, 12 августа, новичок «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с командой.
Пресс-служба клуба опубликовала видео первого занятия 34-летнего футболиста. В ролике показано, как аргентинец встретился с главным тренером Маурисио Почеттино и другими игроками парижан. В частности, он пообщался с Серхио Рамосом.
После знакомства с командой Месси поработал в спортзале, а затем отправился тренироваться на поле.
- Нападающий заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
- Он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
- Месси и Рамос перешли в ПСЖ в качестве капитанов «Барселоны» и «Реала» соответственно.
Рамос – Месси о «ПСЖ»: «Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео?»
Источник: Ютуб-канал «ПСЖ»