«ПСЖ» показал видео первой тренировки Месси. Лео встретился с Почеттино и Рамосом

Сегодня, 12 августа, новичок «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с командой.

Пресс-служба клуба опубликовала видео первого занятия 34-летнего футболиста. В ролике показано, как аргентинец встретился с главным тренером Маурисио Почеттино и другими игроками парижан. В частности, он пообщался с Серхио Рамосом.

После знакомства с командой Месси поработал в спортзале, а затем отправился тренироваться на поле.

Нападающий заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

Он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.

Месси и Рамос перешли в ПСЖ в качестве капитанов «Барселоны» и «Реала» соответственно.

Рамос – Месси о «ПСЖ»: «Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео?»