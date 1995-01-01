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    «ПСЖ» показал видео первой тренировки Месси. Лео встретился с Почеттино и Рамосом

    Сегодня, 12 августа, новичок «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с командой.

    Пресс-служба клуба опубликовала видео первого занятия 34-летнего футболиста. В ролике показано, как аргентинец встретился с главным тренером Маурисио Почеттино и другими игроками парижан. В частности, он пообщался с Серхио Рамосом.

    После знакомства с командой Месси поработал в спортзале, а затем отправился тренироваться на поле.

    • Нападающий заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
    • Он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
    • Месси и Рамос перешли в ПСЖ в качестве капитанов «Барселоны» и «Реала» соответственно.

    Рамос – Месси о «ПСЖ»: «Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «ПСЖ»

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +117

      Soccerdealer63 24 минуты назад

      "...El Mundo: «Барселона» должна выплатить Месси 39 миллионов за лояльность..."
      Робин Гуд и Стёпка Разин нервно курят в стороне:
      Барсу полностью ограбил, ПСЖ теперь в огне!)))

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    • ...
      Рейтинг: +1961

      Play 35 минут назад

      Я думаю, Рамос по привычке пару раз уж точно Месси на тренировке рубанёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Soccerdealer63 37 минут назад

      ... а ...давайте вместо трансляций "еврокубков" в исполнении наших команд смотреть записи тренировок Месси...
      Уверен: и мы будем довольны и рекламодателям коммерчески это будет прибыльнее , чем....ЭТОТ ПСЕВДОФУТБОЛЬНЫЙ КОЛХОЗ ПАРАЗИТОВ, ПРИСОСАВШИХСЯ К НАШИМ ДЕНЬГАМ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА И БЮДЖЕТАМ ГОСКОМПАНИЙ!

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