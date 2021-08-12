Карпин – о натурализации Жиго: «Любой тренер будет рад, если у него появится больше хороших игроков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Любой тренер, и клубный, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.

Я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, допустим, даже не в России, футболист с нашим паспортом – я буду рад, естественно, мы его будем рассматривать, если он сможет принести пользу сборной», – сказал Карпин.

Француз играет в России с 2018 года.

За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.

Клуб готов содействовать игроку в получении российского гражданства, если он продлит контракт.

Жиго – о российском паспорте: «Посмотрим»