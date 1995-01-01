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    Карпин – о натурализации Жиго: «Любой тренер будет рад, если у него появится больше хороших игроков»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

    «Любой тренер, и клубный, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.

    Я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, допустим, даже не в России, футболист с нашим паспортом – я буду рад, естественно, мы его будем рассматривать, если он сможет принести пользу сборной», – сказал Карпин.

    • Француз играет в России с 2018 года.
    • За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.
    • Клуб готов содействовать игроку в получении российского гражданства, если он продлит контракт.

    Жиго – о российском паспорте: «Посмотрим»

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1061

      Олег1204 2 минуты назад

      Вот итог лимита, тащим в сборную легов

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