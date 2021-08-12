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  • Карпин – о натурализации Жиго: «Любой тренер будет рад, если у него появится больше хороших игроков»

Карпин – о натурализации Жиго: «Любой тренер будет рад, если у него появится больше хороших игроков»

12 августа 2021, 18:47
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Любой тренер, и клубный, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.

Я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, допустим, даже не в России, футболист с нашим паспортом – я буду рад, естественно, мы его будем рассматривать, если он сможет принести пользу сборной», – сказал Карпин.

  • Француз играет в России с 2018 года.
  • За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.
  • Клуб готов содействовать игроку в получении российского гражданства, если он продлит контракт.

Жиго – о российском паспорте: «Посмотрим»

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Жиго Самуэль Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Олег1204
1628783621
Вот итог лимита, тащим в сборную легов
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alp
1628784808
а жиго хороший игрок?
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Plyash
1628790426
Ничего зазорного в натурализации нет,достаточно вспомнить Фати в Барселоне.Есть тренер,он высказал своё мнение,вполне логичное.
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Боцман59rus
1628790812
_ _ надеюсь ума хватит отказаться
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KalterJax
1628818581
Одно дело не отказаться от сильного иностранного футболиста с русским паспортом, а другое дело продвигать идеи натурализации! На что Карпин сделал акцент!
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