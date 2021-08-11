Яремчук: «В составе «Спартака» выделю Жиго. Его ждет большая карьера»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0) выделил защитника соперника Самуэля Жиго. Француз забил в свои ворота, чему предшествовало действие как раз Яремчука.
– Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?
– Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.
- «Бенфика» после прохода «Спартака» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука.
- «Бенфика» купила украинца этим летом у бельгийского «Гента».
- «Бенфика» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с ПСВ.
Источник: «Спорт-Экспресс»