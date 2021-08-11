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  • Яремчук: «В составе «Спартака» выделю Жиго. Его ждет большая карьера»

Яремчук: «В составе «Спартака» выделю Жиго. Его ждет большая карьера»

11 августа 2021, 18:03
6

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0) выделил защитника соперника Самуэля Жиго. Француз забил в свои ворота, чему предшествовало действие как раз Яремчука.

– Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?

– Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.

  • «Бенфика» после прохода «Спартака» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука.
  • «Бенфика» купила украинца этим летом у бельгийского «Гента».
  • «Бенфика» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с ПСВ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика Спартак Жиго Самуэль Яремчук Роман
Комментарии (6)
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Валерий2705
1628694771
Ему бл в этом году 28, а он в сраптаке. Какая тут "большая карьера"?
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Frankfurt Am Main
1628694818
Одекватный футболист, был бы другой хохол орал бы в камеру как Евсеев.. уй вам рашка..
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portero
1628695583
А что у Жиго есть предложения? Пенсия не за горами, так что может и доиграет в РПЛ...
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ArReal
1628701771
Большая карьера?Через пару лет он в Монпелье каком нибудь будет доигрывать!
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