Яремчук: «В составе «Спартака» выделю Жиго. Его ждет большая карьера»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0) выделил защитника соперника Самуэля Жиго. Француз забил в свои ворота, чему предшествовало действие как раз Яремчука.

– Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?

– Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.