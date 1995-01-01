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    Яремчук: «В составе «Спартака» выделю Жиго. Его ждет большая карьера»

    Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0) выделил защитника соперника Самуэля Жиго. Француз забил в свои ворота, чему предшествовало действие как раз Яремчука.

    – Кого-то из состава «Спартака» можешь выделить?

    – Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самуэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.

    • «Бенфика» после прохода «Спартака» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука.
    • «Бенфика» купила украинца этим летом у бельгийского «Гента».
    • «Бенфика» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с ПСВ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50288

      portero 43 минуты назад

      А что у Жиго есть предложения? Пенсия не за горами, так что может и доиграет в РПЛ...

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      Рейтинг: -674

      СуперПАВ9 45 минут назад

      Хохол ты ноль

      0
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      Рейтинг: +904

      Frankfurt Am Main 56 минут назад

      Одекватный футболист, был бы другой хохол орал бы в камеру как Евсеев.. уй вам рашка..

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      Рейтинг: +2372

      Валерий2705 56 минут назад

      Ему бл в этом году 28, а он в сраптаке. Какая тут "большая карьера"?

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