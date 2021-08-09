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  • Зобнин – о противостоянии с «Бенфикой»: «Спартаку» нужно не чудо, а везение. Мы настроены пройти дальше»

Зобнин – о противостоянии с «Бенфикой»: «Спартаку» нужно не чудо, а везение. Мы настроены пройти дальше»

9 августа 2021, 23:31
15

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает.

Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение», – сказал Зобнин.

  • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
  • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Бенфика Спартак Зобнин Роман
Комментарии (15)
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Fusballer
1628541738
3-0 обыграете Бенифику - и дальше пройдёте.
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нейтральныйкакникто
1628548111
Без умения играть и желания выигрывать, на одном везении далеко не пройдёшь . Вам повезло, что вы проиграли всего лишь 0:2....
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ab15488
1628566687
Нет, ромасик, как раз только чудо вам поможет. Я хоть и недолюбливаю Спартак, желаю ему сегодня победы.
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Garrincha58
1628572725
Этот Зобнин возомнил себя звездой блин, а всё потому что эти паспортисты ничего не боятся и нет у них конкуренции. Везения вам надо? Лучше бы сказал мастерства не хватает, чтобы пройти Бенфику ещё как говорится нос не дорос
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NewLife
1628578733
Везение, так везение. Вперед !
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Axe111
1628579465
ВЕЗЕНИЯ АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА НО НИКАК НЕ МАСТЕРСТВА И ФУТБОЛЬНОГО УМА
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Иван Петров 1986
1628582138
Пиз..лей вам очень нужно хороших, без них вы вряд ли играть будете.
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ivany4
1628582623
Все говорили, что Спартаку повезло с приходом Витории. Пока этого не видно. Может он и хороший тренер, тогда игроки ни ах. Дважды везти не может. Только чудо!!! ))
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Enter2006
1628590396
Вы там с Бенфикой в рулетку играть собрались? Везение...
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Д Альбертини
1628593596
Вы когда играть начнёте, нормально, командно, в пас вертикальный, а не поперёк поля, с нормальным прессингом, с обостряющими передачами, в одно касание??? Когда в ворота научитесь попадать, не только с 11 метрового... Профессиональные футболисты ****... Везения им не хватает.. Мастерства вам не хватает, да выдумки на поле, да смелости.. Позор в такой футбол играть, в который вы играли с крыльями, да с Нижним Новгородом!
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