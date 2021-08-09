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    Зобнин – о противостоянии с «Бенфикой»: «Спартаку» нужно не чудо, а везение. Мы настроены пройти дальше»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает.

    Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение», – сказал Зобнин.

    • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
    • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

    Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2021 23:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1414

      tarasofka 55 минут назад

      ну что взять с косорылых. тут даже смеяться негде.

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      Рейтинг: +6277

      Fusballer 1 час назад

      3-0 обыграете Бенифику - и дальше пройдёте.

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