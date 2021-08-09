Зобнин – о противостоянии с «Бенфикой»: «Спартаку» нужно не чудо, а везение. Мы настроены пройти дальше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе все бывает.
Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение», – сказал Зобнин.
- В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
- Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.
Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»
Источник: «Матч ТВ»