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  • Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

9 августа 2021, 21:43
12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о причинах неудачного старта команды в сезоне-2021/22.

– Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром?

– Не нужно сравнивать эти истории. Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не дает. За три игры у нас всего три очка, хотя могло бы быть больше.

С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.

  • «Спартак» проиграл 3 из 4 матчей нового сезона.
  • В ходе предсезонной подготовки команда победила в Кубке Париматч Премьер.
  • Москвичи разгромили «Сочи», «Рубин» и «Химки» с общим счетом 13:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (12)
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ВетеR
1628535126
Зобнин, молчание - золото))
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portero
1628535852
то была подготовка к сезону, весь фарт не на то растранжирили, надо было там не потеть, а разминаться....
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ilichkadr
1628537170
"Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.", к ому-то яйца мешают, кто-то решил, что контракта достачно, кто-то ждёт прибавку............ Вообщем кругом одни заговоры, нежданно негаданно свалившиеся беднягам на голову.
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Taps
1628538423
Несчастные игроки - это же ведро с помоями.
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zigbert
1628538943
Надо играть Рома, забыв о неудачах. Уныние удел слабых.
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+50/-50
1628544810
- "Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка..." Всё, можно ехать на море. Это Вам не плюшки со стола тырить. Десятикратные... предсезонного... Ваааще...
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Урия Гип
1628549719
Все потому что Спартак постоянно засуживают, и VAR тоже неправильный.
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Korsar_03
1628571462
А про "десятикратность" можно было и умолчать.
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Axe111
1628579624
Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка....... О Боже
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Д Альбертини
1628593123
Каждый год одно и тоже.. Пора бы уже привыкнуть и играть достойно сезон, два.. Хотя бы.. А не как вы!
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