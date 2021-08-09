Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о причинах неудачного старта команды в сезоне-2021/22.

– Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром?

– Не нужно сравнивать эти истории. Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не дает. За три игры у нас всего три очка, хотя могло бы быть больше.

С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.