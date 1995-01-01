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    Зобнин: «Спартак» – десятикратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о причинах неудачного старта команды в сезоне-2021/22.

    – Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром?

    – Не нужно сравнивать эти истории. Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не дает. За три игры у нас всего три очка, хотя могло бы быть больше.

    С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +779

      Taps 7 минут назад

      Несчастные игроки - это же ведро с помоями.

      0
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      Рейтинг: +7937

      Cleaner 19 минут назад

      Как это ничего не дает? Красивый трофей теперь в клубном музее. Можно прийти и полюбоваться.)

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      Рейтинг: +11379

      ilichkadr 28 минут назад

      "Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.", к ому-то яйца мешают, кто-то решил, что контракта достачно, кто-то ждёт прибавку............
      Вообщем кругом одни заговоры, нежданно негаданно свалившиеся беднягам на голову.

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      Рейтинг: +50194

      portero 50 минут назад

      то была подготовка к сезону, весь фарт не на то растранжирили, надо было там не потеть, а разминаться....

      0
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      Рейтинг: +11702

      ВетеR 1 час назад

      Зобнин, молчание - золото))

      3
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      Рейтинг: +2705

      Питерский князь 1 час назад

      Флаг ЛГБТ вам в подарок!
      =)))

      2
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      Рейтинг: +7937

      Cleaner > Питерский князь 17 минут назад

      Странно такой комментарий от Питерского слышать...)

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