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  • Тренер ЦСКА Бабаян: «Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии»

Тренер ЦСКА Бабаян: «Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии»

9 августа 2021, 13:19
20

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Первые 20 минут матча провели хорошо: забили гол, создавали моменты у ворот соперника. Затем постепенно стали отдавать инициативу… Ближе к концу первого тайма «Динамо» больше владело преимуществом.

В раздевалке указали ребятам на ошибки. Говорили, что нельзя отдавать столько пространства. Но, к сожалению, во втором тайме ничего не изменилось: стали сжиматься и, как следствие, ошибаться.

Что касается пенальти, это совсем ненужный фол. Мы не смотрели повтор, но раз VAR исправил ошибку арбитра, значит, пенальти действительно был. После пропущенного мяча мы потеряли нить игры: в последние 15 минут даже не создавали моментов.

Да, был навал, но до явных моментов дело не доходило. Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии. Наверное, заслуженная победа «Динамо».

Что касается слов Березуцкого о Влашиче, не знаю, какие у него есть проблемы. Никола тренируется. Другое дело, что он не играл в первых матчах: сейчас у футболиста нет игрового тонуса.

Никола играет без желания? На его настроении, как и на настроении команды, данная ситуация никак не сказывается.

Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Перед игрой с «Уфой» он получил повреждение. Мы подводили постепенно: не форсировали подготовку. Сегодня у Влашича было желание, но где-то не получалось… Но ведь не получалось не только у него, но и у всей команды», – сказал Бабаян.

  • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
  • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

Акинфеев: «То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Бабаян Григорий
Комментарии (20)
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111ax
1628510452
когда в атаке играешь без атаки...
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Dominator777
1628520228
При Оличе начинал просматриваться рисунок игры, вероятнее всего он - игрок атаки - поставил бы армейцам игру. При Березе ничего путного не будет и, полагаю, в конце первого круга его уберут.
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Scorp 63
1628529072
Не могу найти причину, за что "убивают" ЦСКА?!!! И база молодёжи одна из лучших, и стадион неплохой, и игроки перспективные...
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Аид666
1628529181
похоже что Бабаян главный тренер, а не Березуцкий - судя по послематчевым вьюшкам...
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ruded
1628530654
разве это не является работой тренеров - прививать игрокам спортивную агрессию?
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ksiushka.savenkova
1628531655
Нapoд oткpыли доcтyп к СE_KC 3накoмcтвaм гдe тyсyются cамые кpаcивые дeвyшки, вcе они xотят сe_кca и любви. Не yпуcти свой шанc пoка дocтyп бecплaтный]]] ----- http://kortlink.dk/2cdyn
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general.lizyukov
1628535798
Указали ребятам на ошибки, но ничего не изменилось © Вы точно тренеры?
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saf05
1628537569
Чтобы играть агрессивно, нужна атака. А атака у ЦСКА это днище Чалов--агрессор.
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+50/-50
1628545108
ЦСКА перерос самого себя и это надо признать. Аппендикс лопнул в Болгарии против Людогорца. Требовалось срочное хирургическое вмешательство. Но его не последовало. А сейчас "кони" просто загнанные кони. Не удивлюсь, если команда посыпется.
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vovan55
1628554311
может Хидинга позвать, чтобы встряхнул там всех...ну не дело, когда тренер новичок обкатывается на таком клубе...
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