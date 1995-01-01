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    Тренер ЦСКА Бабаян: «Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии»

    Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    «Первые 20 минут матча провели хорошо: забили гол, создавали моменты у ворот соперника. Затем постепенно стали отдавать инициативу… Ближе к концу первого тайма «Динамо» больше владело преимуществом.

    В раздевалке указали ребятам на ошибки. Говорили, что нельзя отдавать столько пространства. Но, к сожалению, во втором тайме ничего не изменилось: стали сжиматься и, как следствие, ошибаться.

    Что касается пенальти, это совсем ненужный фол. Мы не смотрели повтор, но раз VAR исправил ошибку арбитра, значит, пенальти действительно был. После пропущенного мяча мы потеряли нить игры: в последние 15 минут даже не создавали моментов.

    Да, был навал, но до явных моментов дело не доходило. Сложно на что-то рассчитывать, когда в атаке играешь без агрессии. Наверное, заслуженная победа «Динамо».

    Что касается слов Березуцкого о Влашиче, не знаю, какие у него есть проблемы. Никола тренируется. Другое дело, что он не играл в первых матчах: сейчас у футболиста нет игрового тонуса.

    Никола играет без желания? На его настроении, как и на настроении команды, данная ситуация никак не сказывается.

    Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Перед игрой с «Уфой» он получил повреждение. Мы подводили постепенно: не форсировали подготовку. Сегодня у Влашича было желание, но где-то не получалось… Но ведь не получалось не только у него, но и у всей команды», – сказал Бабаян.

    • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
    • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      Rei 22 минуты назад

      Купи Месси пока он в отпуске

      0
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      Рейтинг: +155

      jek718875 29 минут назад

      ВЛАШИЧ уже всё,ушёл на пенсию

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      Рейтинг: +19790

      vladimir-7 > jek718875 22 минуты назад

      Джек, к ноге.

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