Акинфеев: «То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру своей команды в стартовых матчах нового сезона.

«Причина провала на старте сезона в нас, в нашей игре. То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немножко другой ЦСКА.

К тому же, есть индивидуальные ошибки. Понятно, что вратарь должен выручать, и в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» я не выручил. Полностью беру вину на себя. Наверное, если бы мы в обоих матчах сыграли 1:1, немного другое настроение было бы.

Позитива пока мало, но будем стараться как-то из этой ситуации выходить. Почему проигрываем, открывая счeт? Наверное, нам нельзя забивать первыми. Конечно, это шутки. Но шутить не хочется, хочется вернуться к прежнему уровню игры и самоотдачи.

Сейчас пока веселья мало. Вся команда расстроена. Когда проводишь неудачный матч, расстройства у тебя вдвойне больше. Надо что-то пытаться переломить, что-то сделать. Впереди «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» – не самый лeгкий календарь, поэтому в этих матчах надо вгрызаться в очки, и тогда всe переломится.

Как действующий футболист, я не имею права обсуждать тактику. Да, у нас уже не молодая команда. Она должна прибавлять и заматереть, но пока мы этого не видим», – сказал Акинфеев.