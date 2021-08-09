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Акинфеев: «То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА»

9 августа 2021, 12:48
18

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру своей команды в стартовых матчах нового сезона.

«Причина провала на старте сезона в нас, в нашей игре. То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немножко другой ЦСКА.

К тому же, есть индивидуальные ошибки. Понятно, что вратарь должен выручать, и в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» я не выручил. Полностью беру вину на себя. Наверное, если бы мы в обоих матчах сыграли 1:1, немного другое настроение было бы.

Позитива пока мало, но будем стараться как-то из этой ситуации выходить. Почему проигрываем, открывая счeт? Наверное, нам нельзя забивать первыми. Конечно, это шутки. Но шутить не хочется, хочется вернуться к прежнему уровню игры и самоотдачи.

Сейчас пока веселья мало. Вся команда расстроена. Когда проводишь неудачный матч, расстройства у тебя вдвойне больше. Надо что-то пытаться переломить, что-то сделать. Впереди «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» – не самый лeгкий календарь, поэтому в этих матчах надо вгрызаться в очки, и тогда всe переломится.

Как действующий футболист, я не имею права обсуждать тактику. Да, у нас уже не молодая команда. Она должна прибавлять и заматереть, но пока мы этого не видим», – сказал Акинфеев.

  • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
  • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hoahin
1628503269
А то что Акинфенва стал ошибаться чуть ли не в каждом матче, он про это не говорит?
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jek718875
1628503584
пенсия уже не за горами, дорогу молодым!
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Enter2006
1628505092
Пора уже бутсы на гвоздик вешать. Несомненно хороший голкипер, не время берет своё. Не удивлюсь, что это у него последний сезон в карьере в ЦСКА.
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Rei
1628506232
месси освободился, купите его
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FanatSerj
1628507781
Проблема больше в Облякове, Кучаеве, Чалове эти парни Реал два раза обыгрывали, когда были по моложе, а вот заматереть у них так и не вышло, Тикнизян из той банды ещё был , но он уже в Локо. Где то они потеряли мотивацию в росте, хотя парни талантливые и могут играть значительно лучше, может им ЗП накинули такую, что они уже думают что всё, жизнь удалась и они супер футболисты?
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portero
1628511386
Да Игорь... Чалов спит на поле... Бохинен это совсем не игрок... ну вам разбираться с тем что имеете....
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zigbert
1628512836
Что поделаешь если в атаке один Эджуке что то еще может сделать. Тут еще и Заболотный покинул поле. Да и оборона не всегда справляется со своими обязанностями.
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Psih86
1628512886
Недопустимо для ЦСКА?... Игорь ты посмотри кто у вас в команде играет, это ваш потолок. Про топовых игроков и речь вести не стоит, так как и средних еденицы. Да и тренер кто у вас???
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RUSARM
1628526813
Так играйте как надо!! В чем дело то??? Всех закрыть на базе,отобрать телефоны и отключить инет,а вас всех на поле,стандарты наигрывать!! Ну а Лексей не тренер конечно,его от без исходности поставили,а скорее подставили а вина вся лежит на пуделе,присосались к кормушке и всех своих братьев туда же!!
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ksiushka.savenkova
1628531665
Нapoд oткpыли доcтyп к СEKC 3накoмcтвaм гдe тyсyются cамые кpаcивые дeвyшки, вcе они xотят сeкca и любви. Не yпуcти свой шанc пoка дocтyп бecплaтный ----- https://llk.dk/b8655e
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