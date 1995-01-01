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    Акинфеев: «То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА»

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру своей команды в стартовых матчах нового сезона.

    «Причина провала на старте сезона в нас, в нашей игре. То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немножко другой ЦСКА.

    К тому же, есть индивидуальные ошибки. Понятно, что вратарь должен выручать, и в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» я не выручил. Полностью беру вину на себя. Наверное, если бы мы в обоих матчах сыграли 1:1, немного другое настроение было бы.

    Позитива пока мало, но будем стараться как-то из этой ситуации выходить. Почему проигрываем, открывая счeт? Наверное, нам нельзя забивать первыми. Конечно, это шутки. Но шутить не хочется, хочется вернуться к прежнему уровню игры и самоотдачи.

    Сейчас пока веселья мало. Вся команда расстроена. Когда проводишь неудачный матч, расстройства у тебя вдвойне больше. Надо что-то пытаться переломить, что-то сделать. Впереди «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» – не самый лeгкий календарь, поэтому в этих матчах надо вгрызаться в очки, и тогда всe переломится.

    Как действующий футболист, я не имею права обсуждать тактику. Да, у нас уже не молодая команда. Она должна прибавлять и заматереть, но пока мы этого не видим», – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
    • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

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    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Rei 23 минуты назад

      месси освободился, купите его

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      Рейтинг: +992

      Enter2006 42 минуты назад

      Пора уже бутсы на гвоздик вешать. Несомненно хороший голкипер, не время берет своё. Не удивлюсь, что это у него последний сезон в карьере в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +155

      jek718875 1 час назад

      пенсия уже не за горами, дорогу молодым!

      0
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      Рейтинг: +475

      Hoahin 1 час назад

      А то что Акинфенва стал ошибаться чуть ли не в каждом матче, он про это не говорит?

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