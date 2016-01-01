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    Березуцкий: «Влашич не играл, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас они решены»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал состав на матч с «Динамо». В стартовом составе команды впервые в этом сезоне вышел полузащитник Никола Влашич.

    «Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены. Соответственно, он в составе.

    ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

    • Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Милана».
    • В прошлом сезоне хорват провел 26 матчей, забив 11 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2349

      Аид666 1 минуту назад

      да он и на поле сейчас не особо играет... отпустили бы уже, он уже деградирует во всю...

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      Рейтинг: +7862

      Cleaner 29 минут назад

      ЦСКА решить бы вопрос с Чаловым и Обляковым. Не соответствуют они уровню РПЛ. А команде, которая привыкла бороться за чемпионство они ВРЕДЯТ!!!

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      Рейтинг: +13799

      Garrincha58 59 минут назад

      значит ещё останется на год или если кто то даст 25-30 то они продадут, но только за рубеж

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