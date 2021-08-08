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  • Березуцкий: «Влашич не играл, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас они решены»

Березуцкий: «Влашич не играл, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас они решены»

8 августа 2021, 20:26
6

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал состав на матч с «Динамо». В стартовом составе команды впервые в этом сезоне вышел полузащитник Никола Влашич.

«Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены. Соответственно, он в составе.

ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

  • Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Милана».
  • В прошлом сезоне хорват провел 26 матчей, забив 11 голов.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола Березуцкий Алексей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1628445882
значит ещё останется на год или если кто то даст 25-30 то они продадут, но только за рубеж
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Аид666
1628449367
да он и на поле сейчас не особо играет... отпустили бы уже, он уже деградирует во всю...
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paracetamol
1628451218
Проблемы с клубом решены, все равно не играет! Главное - бамбосы стрёс.
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vovan55
1628465479
собаки на сене...
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saf05
1628482985
Он и сейчас не играет, отдайте его в аренду в КС. А САМ уезжай к брату.
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