Березуцкий: «Влашич не играл, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас они решены»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал состав на матч с «Динамо». В стартовом составе команды впервые в этом сезоне вышел полузащитник Никола Влашич.

«Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены. Соответственно, он в составе.

ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».