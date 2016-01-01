Березуцкий: «Влашич не играл, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас они решены»

да он и на поле сейчас не особо играет... отпустили бы уже, он уже деградирует во всю...
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал состав на матч с «Динамо». В стартовом составе команды впервые в этом сезоне вышел полузащитник Никола Влашич.
«Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены. Соответственно, он в составе.
ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».
- Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Милана».
- В прошлом сезоне хорват провел 26 матчей, забив 11 голов.