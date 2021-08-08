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    РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, Фомин сделал дубль

    В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА – 2:1. Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:1.

    Два гола в этой встрече забил полузащитник Даниил Фомин.

    У «Динамо» три победы в трех матчах, клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет десятым (3 очка).

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин, 58 (с пенальти); 2:1 – Фомин, 73.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин (Грулев, 71), Н'Жи (Макаров, 62).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Кучаев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Влашич (Яковлев, 82), Эджуке, Чалов (Бистрович, 64), Заболотный (Бохинен, 43).

    Предупреждения: Фомин, 21; Захарян, 45; Лаксальт, 72 – Бийол, 57.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2021 21:57
    Комментарии71
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      Рейтинг: +3269

      Snek 25 минут назад

      Во что играл ЦСКА - это великая тайна. 8 минут нормальной игры и полтора часа мучений.

      0
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      Рейтинг: +8902

      житель СПб 35 минут назад

      Динамо - молодцы, поздравляю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1733

      spam2009 46 минут назад

      пеналь левый все что могу сказать

      0
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      Рейтинг: +1166

      Muboraksho 52 минуты назад

      Динамо с победой. ЦСКА...жаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Радио1000шумеров 57 минут назад

      Березуцкий полное дерево, эти дрова надо срочно скидывать, пока не поздно...

      1
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      Рейтинг: +11337

      Hektor 84 1 час назад

      Конюшня в фнл! Даже за 6 место уже врят ли поборятся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +368

      Rainmaker > Hektor 84 1 час назад

      Не дождётесь

      0
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      Рейтинг: +3321

      FENIX-SL 1 час назад

      как бы печально не было это
      но ЦСКА будет даже не в первой половине таблицы
      позорище а не состав

      0
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      Рейтинг: +2683

      CSKA57 > FENIX-SL 1 час назад

      А чем состав не устраивает?

      2
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      Рейтинг: +3321

      FENIX-SL > CSKA57 1 час назад

      для меня ЦСКА должен быть чемпионом России
      а пока он уступает даже по именам ряду команд
      с времен когда играли таланты в атаке много времени прошло конечно..на одном влашиче не получится вывезти
      эджуке приятный футболист
      да и все в общем то

      0
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      Рейтинг: +2683

      CSKA57 > FENIX-SL 49 минут назад

      Состав команды ни сколько не хуже, чем у других. Можно накупить звезд с мировым именем, а команда не заиграет. Важно расставить игроков по своим местам и объяснить их задачи. Команда должна быть сыграна и готова к любым изменениям в тактике противника по ходу игры. Физическая подготовка должна быть хорошая. Тренер должен обладать опытом. Где были Химки в начале прошлого сезона, и какой командой они стали с приходом Черевченко?! Как Рубин изменился с приходом Слуцкого?! А ЦСКА только деградирует с каждым годом...

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      Рейтинг: +3321

      FENIX-SL > CSKA57 24 минуты назад

      ну тренер у ЦСКА внушает только недоверие)
      от этого все плачевнее
      звезды не нужны..ЦСКА не помойка из Питера)
      а вот Вагнер Лав да Красич не помешали бы))

      0
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      Рейтинг: +2431

      ySS 1 час назад

      Динамо и перед матчем и по его ходу выглядело предпочтительнее.
      Победили закономерно, хотя такие пенальти (и это не первый) пора перестать ставить.

      1
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      Рейтинг: +350

      rattyboy 1 час назад

      Ну если такие пенальти стали ставить ????

      0
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      Рейтинг: +7868

      Cleaner > rattyboy 1 час назад

      А КАКОЙ гол у Краснодара в игре с Зенитом отменили!!! Это не судейство, а издевательство над футболом!...(

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      Рейтинг: -196

      diamondfan 1 час назад

      Позор, коней в стойло!

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      Рейтинг: +7868

      Cleaner > diamondfan 1 час назад

      Главному Конюху пинка под зад! Может тогда что то в команде наладится...

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      Рейтинг: +16282

      derrik2000 > Cleaner 1 час назад

      А ХТО сейчас Главный Конюх???

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