РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, Фомин сделал дубль

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА – 2:1. Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:1.

Два гола в этой встрече забил полузащитник Даниил Фомин.

У «Динамо» три победы в трех матчах, клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет десятым (3 очка).

Россия. РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин, 58 (с пенальти); 2:1 – Фомин, 73.

Динамо: Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин (Грулев, 71), Н'Жи (Макаров, 62).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Кучаев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Влашич (Яковлев, 82), Эджуке, Чалов (Бистрович, 64), Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21; Захарян, 45; Лаксальт, 72 – Бийол, 57.

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