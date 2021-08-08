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  • РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, Фомин сделал дубль

РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, Фомин сделал дубль

8 августа 2021, 21:57
73

В матче 3-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА – 2:1. Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:1.

Два гола в этой встрече забил полузащитник Даниил Фомин.

У «Динамо» три победы в трех матчах, клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет десятым (3 очка).

Россия. РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин, 58 (с пенальти); 2:1 – Фомин, 73.

Динамо: Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин (Грулев, 71), Н'Жи (Макаров, 62).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Кучаев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Влашич (Яковлев, 82), Эджуке, Чалов (Бистрович, 64), Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21; Захарян, 45; Лаксальт, 72 – Бийол, 57.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Динамо ЦСКА Фомин Даниил
Комментарии (73)
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CSKA57
1628449157
Позорище... Березуцкий - не тренер!
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zra78
1628449306
Мухин что на этот раз выбирал?
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SPACE TRUCKIN
1628449309
я не поклонник ни Динамо,ни Цска....но пенальти...это что ваще было?
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Armeets68
1628449336
Деградация ЦСКА продолжается.
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derrik2000
1628449339
Пздравляю игроков, тренеров и болельщиков Динамо. Победа заслуженная. АБСОЛЮТНО. Не на классе, но на высокой организации игры и полной самоотдаче. Я уже не раз писал: у Сандро ПОЛУЧАЕТСЯ по кирпичику строить хорошую командочку. Самое главное, что руководство клубом, как я вижу, поддерживает все его начинания, в т. ч. финансово поддерживает.
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Dominator777
1628449363
Когда же у армейцев появятся хорошие игроки и настоящий тренер? Наверное никогда. Уровень армейцев 8-10 место в РПЛ, не более. Олимпиаду Россия просрала по игровым видам спорта и легкой атлетике - большое разочарование. А в футболе армейцы просирают сезон за сезоном, смотреть противно....
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BarStep
1628450326
А мне нравится что эти люди делают с Динамо.. Очень симпатичная и конкурентноспособная команда у них получается.. Прям с нетерпением жду очной встречи..
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JTherry
1628452308
хоть результат был изначально предсказуем в пользу динамо, но... удивлен, пенальти на Захаряне не было, говорю это, как нейтральный болельщик, был откровенный нырок, и как это Безпородов не разглядел на экране ВАР не понимаю... пока динамо выглядит очень даже неплохо...
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spam2009
1628456011
пеналь левый все что могу сказать
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Cobold
1628494449
Нисколько не умоляя победы Динамо, но пеналь левый 100%. Поражает только одно: как рассматривая эпизод в VAR, судья этого не увидел! По игре Динамо победило по делу. ЦСКА никакущий.
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