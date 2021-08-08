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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Адлан Хатуев, Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Материалы

Динамо - ЦСКА

08.08.2021, Воскресенье, 20:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Динамо - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Динамо 3:2 ЦСКА
11 тур
18 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
27 июня, суббота 19:00 Динамо 0:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Динамо
13 тур
3 ноября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
9 апреля, понедельник 19:30 ЦСКА 1:2 Динамо
11 тур
23 сентября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Динамо
11 тур
4 октября, воскресенье 13:30 Динамо 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

18 февраля, четверг 18:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:30 ЦСКА 1:2 Динамо
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +479

    FCLM_FCRM 9 августа 2021, 04:59

    А что у коней с эмблемой на форме?

    0
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > FCLM_FCRM 9 августа 2021, 09:12

    у них проблемы не только в форме коней. вся команда ходячая проблема.

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 8 августа 2021, 22:07

    самая бесхребетная команда стала... уже на лицах игроков после 2 пропущенного было как в порядке вещей отдавать матчи... за 2 тайм ноль атаки, это фиаско....

    1
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 8 августа 2021, 22:05

    Полицаи, таки, поимели коней. Нет симпатии ни к тем, ни к другим.

    1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 августа 2021, 21:43

    ЦСКА сдуваются по-тихому ... разве так можно играть ???

    0
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    Рейтинг: +7402

    Старикан 8 августа 2021, 21:21

    Что-то пенальти левый какой-то...

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Старикан 8 августа 2021, 22:13

    А ведь собака, проверил на ВАР

    0
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    Рейтинг: +67941

    portero 8 августа 2021, 21:00

    Бохинен очень плохо вошёл бегает впустую , а если прикоснется к мячу то сопернику отдаст.... он что всегда так играет?

    3
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero 8 августа 2021, 20:59

    Вопрос от Матч ТВ. Что любит делать Эмиль Бохинен. Ответ Х@й дрочить и лоб мочить. Нагучев в прямом эфире, пойду я и сделаю, то что любит делать Бохинен ))))

    1
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    Рейтинг: +1407

    DemSerg 8 августа 2021, 20:24

    Так-то фол Фомина на красную...

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 8 августа 2021, 20:12

    Ну, вот так бы всегда! Эджуке красава!

    3
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 8 августа 2021, 20:08

    Давайте же кони начинайте играть. Пора брать очки.

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