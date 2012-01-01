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    Карпин: «Настораживает, беспокоит, что сейчас показывает «Спартак»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после матча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2). Он присутствовал на стадионе.

    – Вас расстраивает то, что сейчас «Спартак показывает?

    – Настораживает, беспокоит в контексте кандидатов в сборную.

    • 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
    • Карпин на этой неделе покинул «Ростов».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +54

      pld 43 минуты назад

      Зарему в помощь Карпину.

      0
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      Рейтинг: +2225

      FRZZ 1 час назад

      Бедный Карпин, откуда ему взять игроков для сборной?

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      Рейтинг: +121

      haxxproxx 1 час назад

      Карпин тебе какое дело что там происходит, думай лучше как Сборную будешь готовить...

      0
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      Рейтинг: +13789

      Garrincha58 2 часа назад

      а меня не беспокоит пусть это их беспокоит

      0
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      Рейтинг: +8881

      житель СПб 2 часа назад

      Еще и как настораживает!

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      Рейтинг: +19770

      vladimir-7 2 часа назад

      Карпин, кто же ищет в свинарнике кандидатов в сборную по футболу.

      1
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      Рейтинг: +203

      FС Spаrtак > vladimir-7 1 час назад

      свинарник это место где ты живешь запомни выродина

      2
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      Рейтинг: +203

      FС Spаrtак > vladimir-7 1 час назад

      клоун зенета тебя за человека даже западло считать.животное

      2
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      Рейтинг: +8677

      ivany4 > vladimir-7 1 час назад

      Ну не в конюшне же их искать.

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      Рейтинг: +1311

      tarasofka > FС Spаrtак 59 минут назад

      вафельный опёздок, где ты вчера отсиживался после того, как позорно отодрали спортаг? твоего рыла на ветке не было. гы-гы!

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