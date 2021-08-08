Карпин: «Настораживает, беспокоит, что сейчас показывает «Спартак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после матча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2). Он присутствовал на стадионе.
– Вас расстраивает то, что сейчас «Спартак показывает?
– Настораживает, беспокоит в контексте кандидатов в сборную.
- 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
- Карпин на этой неделе покинул «Ростов».
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»
Источник: «Матч ТВ»