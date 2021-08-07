Ласицкене после олимпийского золота поблагодарила врача сборной России и ЦСКА Безуглова

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поблагодарила за лечение от травмы врача ЦСКА и сборной России Эдуарда Безуглова. Девушка сегодня стала сильнейшей в мире в прыжках в высоту.

– К этой Олимпиаде вы шли очень непросто, даже если брать этот сезон. Мы мало что знаем про травму – расскажете? Что стало причиной?

– А никто не знает, и мы сами не знаем, из-за чего эта травма произошла. Но это должно было случиться. Чтобы мы остановились. Пересмотрели… Я не знаю. Эта травма была послана, она оказалась некой проверкой… Мы делали тренировку, обычную. И на разбеге я почувствовала боль. Это было шоком, реальным шоком. Но было понимание, что панике нельзя поддаваться, нужно искать выход, как быстрее восстановиться.

– И вам помогли.

– Я очень благодарна Эдуарду Безуглову и Юрию Степанову, это чудесная команда. В жизни и должны встретиться такие люди, которые тебя поддержат, у них такая работа. Мы начали реабилитацию, некуда не гнались, я верила, что все будет хорошо, все в моем окружении верили, что все будет хорошо. Мы все верили и работали. И я благодарная, что эти люди были рядом, они верили в меня, я – в свои силы. И сейчас я точно знаю, что эта травма должна была произойти.