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    Ласицкене после олимпийского золота поблагодарила врача сборной России и ЦСКА Безуглова

    Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поблагодарила за лечение от травмы врача ЦСКА и сборной России Эдуарда Безуглова. Девушка сегодня стала сильнейшей в мире в прыжках в высоту.

    – К этой Олимпиаде вы шли очень непросто, даже если брать этот сезон. Мы мало что знаем про травму – расскажете? Что стало причиной?

    – А никто не знает, и мы сами не знаем, из-за чего эта травма произошла. Но это должно было случиться. Чтобы мы остановились. Пересмотрели… Я не знаю. Эта травма была послана, она оказалась некой проверкой… Мы делали тренировку, обычную. И на разбеге я почувствовала боль. Это было шоком, реальным шоком. Но было понимание, что панике нельзя поддаваться, нужно искать выход, как быстрее восстановиться.

    – И вам помогли.

    – Я очень благодарна Эдуарду Безуглову и Юрию Степанову, это чудесная команда. В жизни и должны встретиться такие люди, которые тебя поддержат, у них такая работа. Мы начали реабилитацию, некуда не гнались, я верила, что все будет хорошо, все в моем окружении верили, что все будет хорошо. Мы все верили и работали. И я благодарная, что эти люди были рядом, они верили в меня, я – в свои силы. И сейчас я точно знаю, что эта травма должна была произойти.

    • Ласицкене поздравил ЦСКА.
    • Помимо олимпийского золота Ласицкене трижды брала 1-е место на чемпионате мира.
    • Олимпиада-2020 закроется завтра, 8 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24372

      silver29 1 час назад

      Зачетно она прыгала, единственная за всех легкоатлетов на золото потянула.

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