Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    ЦСКА поздравил «великую» прыгунью Ласицкене с олимпийским золотом

    ЦСКА отреагировал на победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Это ее первая такая медаль.

    «Поздравляем великую Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали Олимпийских игр!» – написала пресс-служба ЦСКА.

    • Ласицкене входит в ЦСКА.
    • Помимо олимпийского золота Ласицкене трижды брала 1-е место на чемпионате мира.
    • Олимпиада-2020 закроется завтра, 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ALEXMAN888 6 минут назад

      Молодцы-армейцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      ААМ 1 час назад

      Настоящая спортивная звезда, но то что футболисты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Эмом 2 часа назад

      Почему в скобках слово великая ? Типо бомбардир стебется над Ласицкене

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5973

      vladik12 > Эмом 1 час назад

      Прочитайте цитату ЦСКА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7828

      Cleaner > vladik12 1 час назад

      В цитате ЦСКА великая без кавычек. Бомбардир набрал безграмотных писак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5973

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      Думаю, им виднее, как и что писать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7828

      Cleaner 3 часа назад

      ЦСКА, найдите достойного тренера для команды! С Братом в болоте окажетесь...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +355

      Rainmaker > Cleaner 2 часа назад

      Может, зря Олича выпнули?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7828

      Cleaner > Rainmaker 1 час назад

      На Олича хоть какая то надежда была. Брат Березуцкий же бледная копия убогого Гончаренко...(

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88187
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67106
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru