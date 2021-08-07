ЦСКА поздравил «великую» прыгунью Ласицкене с олимпийским золотом

Молодцы-армейцы!!!
ЦСКА отреагировал на победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Это ее первая такая медаль.
«Поздравляем великую Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали Олимпийских игр!» – написала пресс-служба ЦСКА.
- Ласицкене входит в ЦСКА.
- Помимо олимпийского золота Ласицкене трижды брала 1-е место на чемпионате мира.
- Олимпиада-2020 закроется завтра, 8 августа.
Поздравляем великую Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали Олимпийских игр! pic.twitter.com/k16yaojYbR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2021