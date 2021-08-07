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  • Медведев: «Ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита»

Медведев: «Ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита»

7 августа 2021, 20:01
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал покупку у «Брагантино» полузащитника Клаудиньо. Вскоре бразилец прибудет в Россию.

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», – сказал Медведев.

  • В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
  • Всю карьеру 24-летний игрок проводит в Бразилии.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Брагантино Клаудиньо
Комментарии (5)
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Axe111
1628359768
АТАКУЮЩУЮ МОЩЬ АХАХАХАХАХАХАПХХП
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portero
1628363570
Если только Семак дзюбу посадит на лавку, а с ним минус один игрок... ЛЧ покажет силу Зенита..
Ответить
Chehofff
1628367208
Левый вингер. То что надо!
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paracetamol
1628403218
Напа надо было, Зюба никакой, а Азмун может слинять!
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Hektor 84
1628415614
Купили шлюбе новую дорогую подружку
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