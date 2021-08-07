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    Медведев: «Ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал покупку у «Брагантино» полузащитника Клаудиньо. Вскоре бразилец прибудет в Россию.

    «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», – сказал Медведев.

    • В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
    • Всю карьеру 24-летний игрок проводит в Бразилии.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50094

      portero 5 минут назад

      Если только Семак дзюбу посадит на лавку, а с ним минус один игрок...
      ЛЧ покажет силу Зенита..

      0
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      Рейтинг: +3191

      Axe111 1 час назад

      АТАКУЮЩУЮ МОЩЬ АХАХАХАХАХАХАПХХП

      0
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