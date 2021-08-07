Медведев: «Ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал покупку у «Брагантино» полузащитника Клаудиньо. Вскоре бразилец прибудет в Россию.

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», – сказал Медведев.