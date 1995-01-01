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    «Люблю тебя. Ты уходишь, но вернешься». Пике попрощался с Месси

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике попрощался с форвардом Лионелем Месси. С ним не стали продлевать контракт.

    «Ничто уже не будет, как прежде. Ни «Камп Ноу», ни Барселона, ни мы. Реальность очень сурова.

    Ты уходишь, но я знаю, что вернешься. Есть еще дела. Развлекайся и наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать. Мы будем скучать. Люблю тебя, Лео», – написал Пике.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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    Источник: твиттер Жерара Пике

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6229

      Fusballer 5 минут назад

      Опять гомосня(((

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