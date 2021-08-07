«Люблю тебя. Ты уходишь, но вернешься». Пике попрощался с Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попрощался с форвардом Лионелем Месси. С ним не стали продлевать контракт.

«Ничто уже не будет, как прежде. Ни «Камп Ноу», ни Барселона, ни мы. Реальность очень сурова.

Ты уходишь, но я знаю, что вернешься. Есть еще дела. Развлекайся и наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать. Мы будем скучать. Люблю тебя, Лео», – написал Пике.

Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».

Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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