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    Павлюченко: «Шишкин – русский Бекхэм»

    Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко сравнил партнера по «Знамени» Романа Шишкина с Дэвидом Бекхэмом. Они похожи в исполнении штрафных.

    «Мы с Ромкой познакомились в 2003 году, когда я перешел в московский «Спартак». Помню его первый гол в ворота ФК «Москва» со штрафного. Вообще очень хорошо их исполняет. Он, так сказать, русский Бекхэм. За «Спартак» забивал, недавно забил за «Знамя». Когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто не подходит, потому что мы знаем, что он никому не отдаст этот мяч, он сам будет бить.

    А так на поле он спокойный всегда был. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то спорил, кому-то там пихал в игре. Хотя молчал-молчал, но мог так зарядить – я имею в виду, в подкате сыграть или встретить футболиста-соперника так, что кого-то мог за бровку унести», – сказал Павлюченко в эфире «Авторадио».

    • В РПЛ Шишкин провел более 200 матчей.
    • За сборную Шишкин сыграл 16 матчей.
    • Сейчас Шишкин выступает за клуб ФНЛ-2 «Знамя» (Ногинск).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11315

      Hektor 84 5 минут назад

      Сколько этот русский Бекхэм забил за карьеру штрафных?

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