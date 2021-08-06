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Павлюченко: «Шишкин – русский Бекхэм»

6 августа 2021, 22:35
5

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко сравнил партнера по «Знамени» Романа Шишкина с Дэвидом Бекхэмом. Они похожи в исполнении штрафных.

«Мы с Ромкой познакомились в 2003 году, когда я перешел в московский «Спартак». Помню его первый гол в ворота ФК «Москва» со штрафного. Вообще очень хорошо их исполняет. Он, так сказать, русский Бекхэм. За «Спартак» забивал, недавно забил за «Знамя». Когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто не подходит, потому что мы знаем, что он никому не отдаст этот мяч, он сам будет бить.

А так на поле он спокойный всегда был. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то спорил, кому-то там пихал в игре. Хотя молчал-молчал, но мог так зарядить – я имею в виду, в подкате сыграть или встретить футболиста-соперника так, что кого-то мог за бровку унести», – сказал Павлюченко в эфире «Авторадио».

  • В РПЛ Шишкин провел более 200 матчей.
  • За сборную Шишкин сыграл 16 матчей.
  • Сейчас Шишкин выступает за клуб ФНЛ-2 «Знамя» (Ногинск).

Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 Англия. Премьер-лига Красное Знамя Павлюченко Роман Шишкин Роман Бекхэм Дэвид
Комментарии (5)
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Hektor 84
1628278856
Сколько этот русский Бекхэм забил за карьеру штрафных?
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zigbert
1628317601
Лишь в молодости Шишкин показывал футбол хорошего уровня.
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nik55
1628317602
Рома не рассказывай сказки
Ответить
portero
1628324047
Наверное хорошо побухали и друг друга уважают, раз такими сравнениями сыплет....
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general.lizyukov
1628334805
Ху....кхем! Рома, ты вообще берегов не видишь? Шишкин даже уровень чемпионшипа не тянет.
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