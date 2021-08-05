Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Зарема уволила Попова? Она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун»

Смородская: «Зарема уволила Попова? Она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун»

5 августа 2021, 17:34
21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с отставкой Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».

«Цирк в «Спартаке» продолжается уже несколько лет. Во всем виноват Федун: он задает тон общения с руководством и болельщиками. Федуну стоит подумать над своим поведением. Я бы в такой клуб никогда в жизни не пошла работать.

Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», – сказала Смородская.

  • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
  • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Федун Леонид Смородская Ольга
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1628175252
Тебя забыли спросить, хотя ты то уж точно в цирке знаешь толк.
Ответить
oyabun
1628175443
Зарема по крайней мере всей душой за клуб и всегда старалась сделать что то полезное для команды в меру её сил и понятий. А во времена пребывания Смородской у власти в Локо все только и мечтали чтобы она поскорей свалила.
Ответить
Andrew01
1628176243
Правильно, "не уволила" , а довела, что он сам ушел)))) Иначе через пару недель его бы просто выгнали с позором за провал трансферной компании. Попов это понимал и сделал ход конем - свалил сейчас и громко хлопнул дверью, сделав обиженный вид. Какой бы ни была Зарема, но она задавала правильные вопросы и требовала делать все вовремя. Вы "съели" её, она теперь вам вернула "должок".
Ответить
Vitaga
1628176346
Смородская маразматичка уже. это она полный ноль для Локо и вредитель. в Спаме же если анализировать происходящее - есть группа менеджеров собравшихся для распила бабла выделяемого бестолковым хозяином клуба - которому годами дуют в уши всякую пургу и тянут и тянут деньги. разводят лоха ничего не понимающего в футболе зато вроде как болеющего душой за клуб Зареме же как любой современной женщине стало жаль бабла что муж тупо кидает на ветер. с типичной практичной женской логикой она влезла и стала гонять этих прохиндеев. она куда полезней этой сумасшедшей бабы Смородской
Ответить
Hektor 84
1628180926
А ты кто чучело говорящее? Как ты разваливала Локомотив можно книгу написать в нескольких томах.
Ответить
Сергей Свояк
1628182327
Сама то она кто? Все болелы Локо от её решений пищали...
Ответить
Plyash
1628183056
Зареме до тебя,госпожа Смородская,как до Луны.При тебе цирк в Локо настоящий был,профессиональный.В Спартаке детский сад. Чувствуется,секса давно у тебя не было.Вибратор себе купи,успокойся уже.Удачи.
Ответить
Дедуктор
1628183933
Вот, не надо Салихову никем объявлять. Салихова не полный нуль. Не полная дура. Салихова очень успешно реализует проект. Цель которого - поставить свой многочисленный приплод на кормление со Спартака. И это у нее, как пить дать, получится. Учитывая, какие проходимцы в этом клубе кучкуются и грызутся при этом, Салиховой будет вполне комфортно править. Кстати, почему то классика вспомнилась. "Семья вурдалака". Это про нынешний Спартак (точнее, уже бывший Спартак).
Ответить
subbotaspartak
1628223274
Зарема Смородская...
Ответить
zigbert
1628240308
Учить и указывать как то не совсем корректно если у самой работу успешной не назовешь.
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
2
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
19
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+