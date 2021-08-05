Смородская: «Зарема уволила Попова? Она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с отставкой Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».

«Цирк в «Спартаке» продолжается уже несколько лет. Во всем виноват Федун: он задает тон общения с руководством и болельщиками. Федуну стоит подумать над своим поведением. Я бы в такой клуб никогда в жизни не пошла работать.

Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», – сказала Смородская.

54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.

Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом