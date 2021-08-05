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    Смородская: «Зарема уволила Попова? Она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с отставкой Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака».

    «Цирк в «Спартаке» продолжается уже несколько лет. Во всем виноват Федун: он задает тон общения с руководством и болельщиками. Федуну стоит подумать над своим поведением. Я бы в такой клуб никогда в жизни не пошла работать.

    Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», – сказала Смородская.

    • 54-летний менеджер ушел в отставку из-за разногласий с акционером клуба по трансферным вопросам.
    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • До этого он работал на этой должности с 2008 по 2016 год.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11281

      Hektor 84 9 минут назад

      А ты кто чучело говорящее? Как ты разваливала Локомотив можно книгу написать в нескольких томах.

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      Рейтинг: +1503

      Decorhome 24 минуты назад

      Ой бабы бабы от вас одни беды

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      Рейтинг: +72

      Vitaga 1 час назад

      Смородская маразматичка уже. это она полный ноль для Локо и вредитель.
      в Спаме же если анализировать происходящее - есть группа менеджеров собравшихся для распила бабла выделяемого бестолковым хозяином клуба - которому годами дуют в уши всякую пургу и тянут и тянут деньги. разводят лоха ничего не понимающего в футболе зато вроде как болеющего душой за клуб
      Зареме же как любой современной женщине стало жаль бабла что муж тупо кидает на ветер. с типичной практичной женской логикой она влезла и стала гонять этих прохиндеев. она куда полезней этой сумасшедшей бабы Смородской

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      Рейтинг: +2312

      Валерий2705 > Vitaga 51 минуту назад

      Польза? Да над Спартаком все угорают. А если они и вправду консультируются с тетеской по поводу покупки новых легионеров, при живом новом тренере, то это ещё более угарно. Распилы есть в любом российским клубе, можно с этим бороться, но точно не теми клоунскими способами, которые пытается крутить хабалка. Это у неё там на подиуме насрать сопернице в туфель и вынести это на обозрение - норма. А это футбольный клуб. Да чего говорить, семейство фриков приравняло среднестатистического тренера Тедеско к разряду каких то особенных специалистов, за второе место Спартака в слабенькой РФПЛ. А гоняет она лысого, благодаря чему собственно и участвует в жизни клуба.

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      Рейтинг: +876

      Andrew01 1 час назад

      Правильно, "не уволила" , а довела, что он сам ушел)))) Иначе через пару недель его бы просто выгнали с позором за провал трансферной компании. Попов это понимал и сделал ход конем - свалил сейчас и громко хлопнул дверью, сделав обиженный вид. Какой бы ни была Зарема, но она задавала правильные вопросы и требовала делать все вовремя. Вы "съели" её, она теперь вам вернула "должок".

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      Рейтинг: +28714

      oyabun 1 час назад

      Зарема по крайней мере всей душой за клуб и всегда старалась сделать что то полезное для команды в меру её сил и понятий. А во времена пребывания Смородской у власти в Локо все только и мечтали чтобы она поскорей свалила.

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      Рейтинг: +1917

      Play 1 час назад

      Тебя забыли спросить, хотя ты то уж точно в цирке знаешь толк.

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