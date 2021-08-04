Журналист Романо: Грилиш согласовал контракт с «Ман Сити» до 2026 года. Медосмотр – сегодня-завтра

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб согласовал с футболистом пятилетний контракт. Сообщалось, что зарплата Грилиша будет составлять 13 миллионов евро в год.

25-летний футболист сегодня-завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», после чего подпишет контракт с клубом. «Астон Вилла» получит за Грилиша 100 миллионов фунтов.