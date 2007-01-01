Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Журналист Романо: Грилиш согласовал контракт с «Ман Сити» до 2026 года. Медосмотр – сегодня-завтра

    Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб согласовал с футболистом пятилетний контракт. Сообщалось, что зарплата Грилиша будет составлять 13 миллионов евро в год.

    25-летний футболист сегодня-завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», после чего подпишет контракт с клубом. «Астон Вилла» получит за Грилиша 100 миллионов фунтов.

    • Трансфер станет рекордным по стоимости среди внутренних английских лиг.
    • Рыночная цена Грилиша – 60 миллионов.
    • В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11084

      DeStar 39 минут назад

      офигет. сотка фунтов. так чутка добавитьи мбаппе)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88056
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67074
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru