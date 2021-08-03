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    Жезуш: «Спартак» на ходу и не менее амбициозен, чем «Бенфика».

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

    – Что ожидаете от завтрашней игры?

    – Наш команда очень амбициозна, хотим попасть в группу Лиги чемпионов. Соперник не менее амбициозен: «Спартак» уже находится на ходу, сыграл пару матчей в чемпионате.

    – Как прошла предсезонная подготовка? Готова ли команда на сто процентов?

    – Да, мы хорошо подготовились. Это первый официальный матч, понимаем, что от этого матча многое зависит. Мы верим в себя. Хотим показать достойный футбол завтра.

    – Что думаете об отмене правила гола в гостях?

    – Стратегически отмена этого правила для меня не имеет большого значения. Мы выходим на поле за победой. Для меня мало что меняется.

    – Будете ли завтра играть в три защитника?

    – В нескольких матчах прошлого чемпионата мы играли в три защитника в ответственных матчах. Необязательно, что мы так сыграем завтра. В межсезонье мы играли в четыре защитника, скорее всего, эту схему сохраним и завтра.

    • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
    • Начало – в 20.00 мск.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +7012

      playsh 30 минут назад

      Жезуш хороший дипломат,соперника похвалить перед игрой - это респект.
      Простой обмен любезностями.Удачи всем нам завтра.

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      Рейтинг: +7620

      Cleaner 1 час назад

      Это да. Амбиций Спартака на три Бенфики хватит.)

      0
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      Рейтинг: +1040

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Тролль))))) Кыщь отсюда.

      1
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      Рейтинг: +1163

      FROL001 2 часа назад

      Ахахаха! На ходу? В 2 матчах с аутсайдерами забили 1 гол и тот с левого пенальти. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4480

      Павелий > FROL001 1 час назад

      А ты только счёт смотришь, или про игру что -то читаешь/смотришь?

      1
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      Рейтинг: +1040

      R_a_i_n > FROL001 1 час назад

      Выплюнь дерьмо... а то захлебнёшся))

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      Рейтинг: +12690

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 47 минут назад

      Это не дерьмо , это обезьянья з а л у п а , ну или чья другая - кому он там сосет )))

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      Рейтинг: +1040

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Известно кому же-шлюбе вестимо))

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