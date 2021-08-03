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  • Жезуш: «Спартак» на ходу и не менее амбициозен, чем «Бенфика».

Жезуш: «Спартак» на ходу и не менее амбициозен, чем «Бенфика».

3 августа 2021, 21:36
14

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

– Что ожидаете от завтрашней игры?

– Наш команда очень амбициозна, хотим попасть в группу Лиги чемпионов. Соперник не менее амбициозен: «Спартак» уже находится на ходу, сыграл пару матчей в чемпионате.

– Как прошла предсезонная подготовка? Готова ли команда на сто процентов?

– Да, мы хорошо подготовились. Это первый официальный матч, понимаем, что от этого матча многое зависит. Мы верим в себя. Хотим показать достойный футбол завтра.

– Что думаете об отмене правила гола в гостях?

– Стратегически отмена этого правила для меня не имеет большого значения. Мы выходим на поле за победой. Для меня мало что меняется.

– Будете ли завтра играть в три защитника?

– В нескольких матчах прошлого чемпионата мы играли в три защитника в ответственных матчах. Необязательно, что мы так сыграем завтра. В межсезонье мы играли в четыре защитника, скорее всего, эту схему сохраним и завтра.

  • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
  • Начало – в 20.00 мск.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Бенфика Спартак Жезуш Жорже
Комментарии (14)
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Plyash
1628021892
Жезуш хороший дипломат,соперника похвалить перед игрой - это респект. Простой обмен любезностями.Удачи всем нам завтра.
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oyabun
1628052310
По последним двум матчам машина скорее пробуксовывает чем "на ходу". Но очень хочется надеяться что как раз в матче с Бенфикой Спартак и выберется из этой непонятной ямы.
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isakkobelini
1628052533
Ждем Спартак в Лиге Европы
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balam
1628053255
удачи Спартаку!а тренер...говорит то,что и должен говорить
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Валерий2705
1628056413
На ходу))))))), 1-0 от Лёни, еле еле 0-1 с Крыльями. Хотя для сраптака и это - ход) жалко сегодня игра не с Химками.
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