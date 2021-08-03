Жезуш: «Спартак» на ходу и не менее амбициозен, чем «Бенфика».

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

– Что ожидаете от завтрашней игры?

– Наш команда очень амбициозна, хотим попасть в группу Лиги чемпионов. Соперник не менее амбициозен: «Спартак» уже находится на ходу, сыграл пару матчей в чемпионате.

– Как прошла предсезонная подготовка? Готова ли команда на сто процентов?

– Да, мы хорошо подготовились. Это первый официальный матч, понимаем, что от этого матча многое зависит. Мы верим в себя. Хотим показать достойный футбол завтра.

– Что думаете об отмене правила гола в гостях?

– Стратегически отмена этого правила для меня не имеет большого значения. Мы выходим на поле за победой. Для меня мало что меняется.

– Будете ли завтра играть в три защитника?

– В нескольких матчах прошлого чемпионата мы играли в три защитника в ответственных матчах. Необязательно, что мы так сыграем завтра. В межсезонье мы играли в четыре защитника, скорее всего, эту схему сохраним и завтра.