«Интер» просит у «Атлетико» за Мартинеса не менее 80 миллионов

«Атлетико» пытается купить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Первое предложение из Мадрида отклонено.

«Интер» не хочет продавать Мартинеса, несмотря на то что нет соглашения о продлении контракта, который истекает через два года. Первое предложение от «Атлетико» на 50 миллионов евро отклонено. Миланцы просят 80-90 миллионов», – сообщил инсайдер Николо Скира.