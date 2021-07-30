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    Осинькин: «Пиняев показал, что любой футболист должен его опасаться. Например, Айртон»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют в РПЛ 16-летнего форварда Сергея Пиняева. Он вышел на замену во втором тайме матча со «Спартаком» (0:1).

    «Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное – вырасти в хорошего футболиста, у Пиняева есть все данные для этого. Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работали не только на молодeжном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак». Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.07.2021 22:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8568

      ivany4 1 час назад

      15 минут игры не показатель.
      Где герои сегодняшних дней, когда за сборную играть надо???
      Давайте поговорим о нем и других в конце сезона.

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      Рейтинг: +7461

      Cleaner 2 часа назад

      За 10 минут Пиняев раза четыре Айртона клоуном сделал. Обходил его как стоячего.

      0
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      Рейтинг: +6925

      playsh > Cleaner 2 часа назад

      Два раза,но и этого достаточно для дебюта.

      1
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      Рейтинг: +7461

      Cleaner > playsh 2 часа назад

      Три точно. Два раза это когда защитник вообще провожал Пиняева взглядом, как зритель.

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