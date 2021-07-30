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  • Осинькин: «Пиняев показал, что любой футболист должен его опасаться. Например, Айртон»

Осинькин: «Пиняев показал, что любой футболист должен его опасаться. Например, Айртон»

30 июля 2021, 22:30
8

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют в РПЛ 16-летнего форварда Сергея Пиняева. Он вышел на замену во втором тайме матча со «Спартаком» (0:1).

«Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное – вырасти в хорошего футболиста, у Пиняева есть все данные для этого. Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работали не только на молодeжном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак». Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», – сказал Осинькин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Крылья Советов Айртон Пиняев Сергей Осинькин Игорь
Комментарии (8)
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ivany4
1627677235
15 минут игры не показатель. Где герои сегодняшних дней, когда за сборную играть надо??? Давайте поговорим о нем и других в конце сезона.
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inzek
1627685161
уставший Айртон и свежий 16летний Пиняев прям ровня. че ж этот самородок с первых минут не вышел? не вышел бы со 2 тайма ПОЛЮБОМУ
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oyabun
1627705986
Будем честны - защитник из Айртона очень посредственный. Он очень хорош как вингер, быстро проходящий по своему краю. Его козырь скорость. А на месте бороться возле своей штрафной с атакующим соперником, да ещё и под конец игры, когда устал - это не про Айртона
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paracetamol
1627711516
Айртон знатно обкакался.
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