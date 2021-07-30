Осинькин: «Пиняев показал, что любой футболист должен его опасаться. Например, Айртон»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют в РПЛ 16-летнего форварда Сергея Пиняева. Он вышел на замену во втором тайме матча со «Спартаком» (0:1).

«Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное – вырасти в хорошего футболиста, у Пиняева есть все данные для этого. Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работали не только на молодeжном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак». Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», – сказал Осинькин.