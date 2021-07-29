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  • Умяров – об 11-летнем Пиняеве: «Пухленький был такой. Мы думали, что это не футболист»

Умяров – об 11-летнем Пиняеве: «Пухленький был такой. Мы думали, что это не футболист»

29 июля 2021, 12:25
2

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, когда впервые увидел Сергея Пиняева, который сейчас выступает в «Крыльях Советов»..

  • Умяров и Пиняев – воспитанники «Чертаново».
  • 16-летний форвард этим летом перешел в «Крылья Советов».
  • «Спартак» сыграет с клубом из Самары 30 июля.

– Следующая игра – в Самаре против «Крыльев», куда недавно перешел Пиняев. Помнишь, когда впервые увидел его в «Чертаново»?

– Он тогда был пухленький такой. Честно, мы думали, что это не футболист. Лет 11 ему тогда было. У нас в интернате на базе вечерами играли в футбол; когда он пришел, все удивились, что за паренек. Слышали, что его не взяли в какую-то академию, но Николай Юрьевич Ларин заметил его, пригласил.

Через какое-то время Пиняев схуднул, потом бах – 5 забил, бах – все команду обыграл и забил. Мы думали, ну по детям – это ладно. А он продолжал и продолжал. Молодец. Такие качества, которые у него есть, надо использовать. Надеюсь, продолжит и дальше прогрессировать.

Пиняев забил за «Крылья Советов» в четвертом матче подряд

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Чертаново Умяров Наиль Пиняев Сергей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1627561997
Марадона тоже был пухленький, а как играл таких уж нет
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zigbert
1627582989
Может что и получится из него? Только свой талант ему надо развивать не останавливаясь.
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