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    Умяров – об 11-летнем Пиняеве: «Пухленький был такой. Мы думали, что это не футболист»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, когда впервые увидел Сергея Пиняева, который сейчас выступает в «Крыльях Советов»..

    • Умяров и Пиняев – воспитанники «Чертаново».
    • 16-летний форвард этим летом перешел в «Крылья Советов».
    • «Спартак» сыграет с клубом из Самары 30 июля.

    – Следующая игра – в Самаре против «Крыльев», куда недавно перешел Пиняев. Помнишь, когда впервые увидел его в «Чертаново»?

    – Он тогда был пухленький такой. Честно, мы думали, что это не футболист. Лет 11 ему тогда было. У нас в интернате на базе вечерами играли в футбол; когда он пришел, все удивились, что за паренек. Слышали, что его не взяли в какую-то академию, но Николай Юрьевич Ларин заметил его, пригласил.

    Через какое-то время Пиняев схуднул, потом бах – 5 забил, бах – все команду обыграл и забил. Мы думали, ну по детям – это ладно. А он продолжал и продолжал. Молодец. Такие качества, которые у него есть, надо использовать. Надеюсь, продолжит и дальше прогрессировать.

    Пиняев забил за «Крылья Советов» в четвертом матче подряд

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    Источник: «Матч ТВ»

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