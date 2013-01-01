Восемь российских судей попали в список УЕФА и доступны для работы в еврокубках и на матчах сборных

Эти люди не берут взятки,ни жрут наркотики, алкашку не употребляют,ни бабники........
казалось ,а на хрена тогда ващее жить?.........))))))))
Стало известно, какие судьи попали в список УЕФА на первую часть евросезона-2021/22. В элитной группе есть один российский рефери – Сергей Карасев. В более низкие по рангу группы из его соотечественников попали:
– первая группа: Сергей Иванов;
– вторая группа: Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков;
– третья группа: Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев.
Все рефери доступны к работе в еврокубках и на встречах сборных команд.