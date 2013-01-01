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    Восемь российских судей попали в список УЕФА и доступны для работы в еврокубках и на матчах сборных

    Стало известно, какие судьи попали в список УЕФА на первую часть евросезона-2021/22. В элитной группе есть один российский рефери – Сергей Карасев. В более низкие по рангу группы из его соотечественников попали:

    – первая группа: Сергей Иванов;

    – вторая группа: Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков;

    – третья группа: Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев.

    Все рефери доступны к работе в еврокубках и на встречах сборных команд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9406

      alex1951 1 час назад

      Эти люди не берут взятки,ни жрут наркотики, алкашку не употребляют,ни бабники........
      казалось ,а на хрена тогда ващее жить?.........))))))))

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      Рейтинг: +1424

      Ziklop 1 час назад

      они не так плохи, их оценило УЕФА.

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