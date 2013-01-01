Восемь российских судей попали в список УЕФА и доступны для работы в еврокубках и на матчах сборных

Стало известно, какие судьи попали в список УЕФА на первую часть евросезона-2021/22. В элитной группе есть один российский рефери – Сергей Карасев. В более низкие по рангу группы из его соотечественников попали:

– первая группа: Сергей Иванов;

– вторая группа: Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков;

– третья группа: Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев.

Все рефери доступны к работе в еврокубках и на встречах сборных команд.