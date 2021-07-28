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    Оздоев выбыл на 2-3 месяца из-за растяжения связок колена

    Стал известен характер травмы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

    «После обследования и серии тестов определен характер повреждения Магомеда Оздоева – у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава.

    Принято решение, что Магомед Оздоев будет проходить консервативное лечение – ориентировочный срок восстановления 2-3 месяца.

    «Зенит» желает полузащитнику сине-бело-голубых здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

    • Оздоева заменили на 11-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).
    • Он участвовал в Евро-2020.
    • В сентябре «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3062

      PAREVG. 2 минуты назад

      Слава Богу. не кресты...

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      Рейтинг: +13693

      Garrincha58 43 минуты назад

      ну в этом календарном году его уже не увидят может быть в декабре и то вряд ли пока лечится пока форму набирает так что Кравцову удачи надо пользоваться шансом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5508

      порт 1 час назад

      Срок не малый, к счастью есть кем заменить,

      0
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