Оздоев выбыл на 2-3 месяца из-за растяжения связок колена

Стал известен характер травмы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
«После обследования и серии тестов определен характер повреждения Магомеда Оздоева – у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава.
Принято решение, что Магомед Оздоев будет проходить консервативное лечение – ориентировочный срок восстановления 2-3 месяца.
«Зенит» желает полузащитнику сине-бело-голубых здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
- Оздоева заменили на 11-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).
- Он участвовал в Евро-2020.
- В сентябре «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.
Источник: официальный сайт «Зенита»