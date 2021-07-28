Оздоев выбыл на 2-3 месяца из-за растяжения связок колена

Стал известен характер травмы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

«После обследования и серии тестов определен характер повреждения Магомеда Оздоева – у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава.

Принято решение, что Магомед Оздоев будет проходить консервативное лечение – ориентировочный срок восстановления 2-3 месяца.

«Зенит» желает полузащитнику сине-бело-голубых здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.