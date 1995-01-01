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    «Спартак»: «Рассмотрим предложение о проведении матча Россия – Хорватия на «Открытие Банк Арене»

    РФС рассматривает вопрос о переносе отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Игру может принять другой московской стадион – «Открытие Банк Арена».

    «К нам пока не обращались. А так – рассмотрим», – сказал директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

    • Переносить игру из «Лужников» РФС заставляет отсутствие взаимопонимания с Роспотребнадзором.
    • Игра состоится 1 сентября.
    • Россия идет в группе 2-й, ниже Хорватии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19449

      vladimir-7 27 минут назад

      Интересно, а в чем заключается отсутствие взаимопонимание РФС и
      Роспотребнадзора по переносу игры России и Хорватии из Лужников?
      Может быть Собянин с РФС много требует денег за аренду стадиона, а
      Федун сдает стадион и РФС за это платить ничего не надо? Дюков, ау.

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      Рейтинг: +19449

      vladimir-7 > vladimir-7 13 минут назад

      Роспотребнадзор с Лужей, в финансовом отношении, остается вне игры, а Федун Роспотребнадзору платит деньги и 50% или 75% зрителей ему обещают разрешить.

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