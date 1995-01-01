«Спартак»: «Рассмотрим предложение о проведении матча Россия – Хорватия на «Открытие Банк Арене»

Интересно, а в чем заключается отсутствие взаимопонимание РФС и
Роспотребнадзора по переносу игры России и Хорватии из Лужников?
Может быть Собянин с РФС много требует денег за аренду стадиона, а
Федун сдает стадион и РФС за это платить ничего не надо? Дюков, ау.
РФС рассматривает вопрос о переносе отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Игру может принять другой московской стадион – «Открытие Банк Арена».
«К нам пока не обращались. А так – рассмотрим», – сказал директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.
- Переносить игру из «Лужников» РФС заставляет отсутствие взаимопонимания с Роспотребнадзором.
- Игра состоится 1 сентября.
- Россия идет в группе 2-й, ниже Хорватии.
Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников». РФС не может договориться с Роспотребнадзором
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