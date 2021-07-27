«Спартак»: «Рассмотрим предложение о проведении матча Россия – Хорватия на «Открытие Банк Арене»

РФС рассматривает вопрос о переносе отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Игру может принять другой московской стадион – «Открытие Банк Арена».

«К нам пока не обращались. А так – рассмотрим», – сказал директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

Переносить игру из «Лужников» РФС заставляет отсутствие взаимопонимания с Роспотребнадзором.

Игра состоится 1 сентября.

Россия идет в группе 2-й, ниже Хорватии.

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