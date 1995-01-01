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    Карпин – о выборе капитана сборной: «Надо будет пообщаться со всеми, познакомиться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем капитане национальной команды.

    «Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном – надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.

    Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про игроков, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться», – сказал Карпин.

    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7325

      Cleaner 1 час назад

      Дзюбу Лазурного в капитаны!..)

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      Рейтинг: +4838

      Давид59 1 час назад

      Познакомиться, конечно со всеми надо. С Дзюбой, например

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      Рейтинг: +5992

      Fusballer 2 часа назад

      Черчесов сможет рассказать только, как космические корабли бороздят просторы футбольных полей.

      1
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      Рейтинг: +19436

      vladimir-7 3 часа назад

      Валера, не надо тебе общаться с Черчесовым, ну что тебе расскажет этот
      павлин, в крайнем случае, пошли в командировку Онопко с переводчиком.

      2
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      Рейтинг: +299

      valiknavashinsky > vladimir-7 2 часа назад

      Это точно,с переводчиком.С языка инопланетян переводить(вспомнил фильм"Гостья из будущего").

      0
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      Рейтинг: +9404

      alex1951 3 часа назад

      К игре с Хорватией ,Карпуше необходимо найти таких пацанов,которые с 1ой по 90 ю минуты носились бы Кролики из рекламы Duracell))))........Это и будет залогом успеха!

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      Рейтинг: +9404

      alex1951 3 часа назад

      И вот второй намек : С Черчесовым пока ,никудышеньки не собирался.......

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      Рейтинг: +9404

      alex1951 3 часа назад

      Вот первый намек на толстые обстоятельства. Дзюбан - не капитан!

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