Карпин – о выборе капитана сборной: «Надо будет пообщаться со всеми, познакомиться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем капитане национальной команды.

«Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном – надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.

Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про игроков, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться», – сказал Карпин.

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