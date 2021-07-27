Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – о выборе капитана сборной: «Надо будет пообщаться со всеми, познакомиться»

Карпин – о выборе капитана сборной: «Надо будет пообщаться со всеми, познакомиться»

27 июля 2021, 10:53
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем капитане национальной команды.

«Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном – надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.

Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про игроков, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться», – сказал Карпин.

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1627373728
Вот первый намек на толстые обстоятельства. Дзюбан - не капитан!
Ответить
alex1951
1627373858
И вот второй намек : С Черчесовым пока ,никудышеньки не собирался.......
Ответить
alex1951
1627374066
К игре с Хорватией ,Карпуше необходимо найти таких пацанов,которые с 1ой по 90 ю минуты носились бы Кролики из рекламы Duracell))))........Это и будет залогом успеха!
Ответить
vladimir-7
1627374081
Валера, не надо тебе общаться с Черчесовым, ну что тебе расскажет этот павлин, в крайнем случае, пошли в командировку Онопко с переводчиком.
Ответить
Fusballer
1627374669
Черчесов сможет рассказать только, как космические корабли бороздят просторы футбольных полей.
Ответить
Давид59
1627380118
Познакомиться, конечно со всеми надо. С Дзюбой, например
Ответить
zigbert
1627387333
Карпину придется столкнуться с некоторыми нюансами в сборной.
Ответить
vladimir-7
1627393000
Карпину придется пообщаться с Дзюбой, с остальными игроками проще, переговорил и всё.
Ответить
Hektor 84
1627492486
Та как шлюба сыграл в первом туре его и в сборную вызывать не надо, а следовательно и разговаривать с ним не надо))) шлюба кажись наигралась в сборной)))
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+