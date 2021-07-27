Карпин – о выборе капитана сборной: «Надо будет пообщаться со всеми, познакомиться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем капитане национальной команды.
«Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном – надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.
Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про игроков, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться», – сказал Карпин.
- Капитаном сборной России на Евро-2020 был форвард «Зенита» Артем Дзюба.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
- Соглашение будет продлено автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.
- В тренерский штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
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Источник: «Чемпионат»