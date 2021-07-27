Руни травмировал игрока на тренировке «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни участвовал в тренировке команды и это закончилось травмой для защитника Джейсона Найта. Он пострадал от подката бывшего форварда сборной Англии.
Найт получил повреждение, из-за которого он пропустит порядка двух месяцев.
- Из-за ограничений на трансферы в основе «Дерби Каунти» сейчас числится 13 футболистов.
- В прошлом сезоне «Дерби Каунти» сохранил место в Чемпионшипе только по итогам последнего тура.
- В 1-м туре нового сезона Чемпионишпа «Дерби Каунти» 7 августа сыграет с «Хаддерсфилдом».
Источник: Mirror