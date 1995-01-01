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    Руни травмировал игрока на тренировке «Дерби Каунти»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни участвовал в тренировке команды и это закончилось травмой для защитника Джейсона Найта. Он пострадал от подката бывшего форварда сборной Англии.

    Найт получил повреждение, из-за которого он пропустит порядка двух месяцев.

    • Из-за ограничений на трансферы в основе «Дерби Каунти» сейчас числится 13 футболистов.
    • В прошлом сезоне «Дерби Каунти» сохранил место в Чемпионшипе только по итогам последнего тура.
    • В 1-м туре нового сезона Чемпионишпа «Дерби Каунти» 7 августа сыграет с «Хаддерсфилдом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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