Руни травмировал игрока на тренировке «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни участвовал в тренировке команды и это закончилось травмой для защитника Джейсона Найта. Он пострадал от подката бывшего форварда сборной Англии.

Найт получил повреждение, из-за которого он пропустит порядка двух месяцев.