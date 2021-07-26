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  • Писарев и Онопко будут заниматься просмотром и поиском кандидатов в сборную России

Писарев и Онопко будут заниматься просмотром и поиском кандидатов в сборную России

26 июля 2021, 19:58
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл функционал своих помощников – Николая Писарева и Виктора Онопко. Они будут просматривать игроков.

«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут предоставлять отчеты по каждом кандидату.

Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

  • Это 1-й тренерский опыт Карпина со сборной.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.
  • Россия в отборочной группе идет 2-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Писарев Николай
Комментарии (2)
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zigbert
1627367405
Вот и для Онопко нашлась серьезная работа.
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Garrincha58
1627394778
самому надо всё решать а не на помощников надеяться вот поэтому совмещение не разумно да и откуда новым кандидатам то взяться так что все кто был на Евро те и будут дальше футболить и ничего там не поменяется чтобы что то поменялось надо года два три а то и больше
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