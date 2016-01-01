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    Писарев и Онопко будут заниматься просмотром и поиском кандидатов в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл функционал своих помощников – Николая Писарева и Виктора Онопко. Они будут просматривать игроков.

    «Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут предоставлять отчеты по каждом кандидату.

    Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

    • Это 1-й тренерский опыт Карпина со сборной.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.
    • Россия в отборочной группе идет 2-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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