Писарев и Онопко будут заниматься просмотром и поиском кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл функционал своих помощников – Николая Писарева и Виктора Онопко. Они будут просматривать игроков.

«Тренерский штаб известен: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут предоставлять отчеты по каждом кандидату.

Кто будет в «Ростове» в мое отсутствие? Это уже наши клубные проблемы, мы об этом позаботились», – сказал Карпин.

Это 1-й тренерский опыт Карпина со сборной.

В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

Россия в отборочной группе идет 2-й.

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