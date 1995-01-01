Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»

    Президент РФС Александр Дюков взял ответственность за возможный невыход России на ЧМ-2022. Отбор возобновится в сентябре, россияне идут в группе вторыми.

    «Если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет ответственность РФС и моя персональная. Но при этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления сборной, то эти проблемы уже не одно десятилетие. Это продолжение дел в нашем футболе. Без реформы подготовки резервов нам будет сложно рассчитывать на успех в будущем. Обстоятельства могут сложиться удачно, можем выходить из группы, но, чтобы регулярно добиваться высокого результата, нужно менять систему. А мы делали не так много для развития к европейскому уровню.

    Всe, что у нас соответствует – это стадионы. Мы строим поля, но у нас если сравнивать их на количество населения – манежей и полей очень мало. Это же касается и детских тренеров. Каждому ребeнку, который хочет играть в футбол, надо дать такую возможность. А таких возможностей немного. Мы реформы запустили, создали академию РФС, нужно продолжать работу в этом направлении», – сказал Дюков.

    • Сегодня Россия презентовала Валерия Карпина как главного тренера.
    • Это его 1-й тренерский опыт со сборной.
    • Он будет совмещать работу в сборной с «Ростовом».

    Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5975

      Fusballer 45 секунд назад

      Харакири сделает в случае невыхода?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12626

      Skull_Boy 1 час назад

      Отмени лимит клоун и резерв жопу рвать будет чтобы их заметили, а дальше в молодежке из кожи в вон выходить будут за состав в главной команде тупой ты наш ушлепок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3346

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Соломы подстелил немерянно,хорошо хоть Мутко не приплёл,не разрешили..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9403

      alex1951 > Алехсбургер. 1 час назад

      Сеньорита,опять вы встреваете,куды вас не зовут и не просят....
      Хотите быть причастным к катастрафическому исходу?
      Милости просим...
      Как там в ,,Золотом теленке,,?
      ,,Моя фамилиё Фунт...Я сидел при Николае Кровавом ,,...и далее идет перечисление...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3346

      Алехсбургер. > alex1951 1 час назад

      ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87740
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66956
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru