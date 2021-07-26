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  • Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»

Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»

26 июля 2021, 19:15
15

Президент РФС Александр Дюков взял ответственность за возможный невыход России на ЧМ-2022. Отбор возобновится в сентябре, россияне идут в группе вторыми.

«Если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет ответственность РФС и моя персональная. Но при этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления сборной, то эти проблемы уже не одно десятилетие. Это продолжение дел в нашем футболе. Без реформы подготовки резервов нам будет сложно рассчитывать на успех в будущем. Обстоятельства могут сложиться удачно, можем выходить из группы, но, чтобы регулярно добиваться высокого результата, нужно менять систему. А мы делали не так много для развития к европейскому уровню.

Всe, что у нас соответствует – это стадионы. Мы строим поля, но у нас если сравнивать их на количество населения – манежей и полей очень мало. Это же касается и детских тренеров. Каждому ребeнку, который хочет играть в футбол, надо дать такую возможность. А таких возможностей немного. Мы реформы запустили, создали академию РФС, нужно продолжать работу в этом направлении», – сказал Дюков.

  • Сегодня Россия презентовала Валерия Карпина как главного тренера.
  • Это его 1-й тренерский опыт со сборной.
  • Он будет совмещать работу в сборной с «Ростовом».

Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дюков Александр
Комментарии (15)
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Алехсбургер.
1627316413
Соломы подстелил немерянно,хорошо хоть Мутко не приплёл,не разрешили..
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Skull_Boy
1627317621
Отмени лимит клоун и резерв жопу рвать будет чтобы их заметили, а дальше в молодежке из кожи в вон выходить будут за состав в главной команде тупой ты наш ушлепок
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Fusballer
1627323591
Харакири сделает в случае невыхода?
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igorbykovta
1627324279
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portero
1627325111
Скажет и всё, мы будем радоваться.... Про отставку слов не увидел.
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Hektor 84
1627326803
Если сборная не выйдет, то как мужик скажешь моя вина я ухожу?
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zigbert
1627368500
Проблемы нашего футбола Дюков знает, но воз и ныне там.
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житель СПб
1627386339
Одной школы РФС крайне мало. Надо создавать детские бесплатные школы во всех населенных пунктах.
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