Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»

Президент РФС Александр Дюков взял ответственность за возможный невыход России на ЧМ-2022. Отбор возобновится в сентябре, россияне идут в группе вторыми.

«Если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет ответственность РФС и моя персональная. Но при этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления сборной, то эти проблемы уже не одно десятилетие. Это продолжение дел в нашем футболе. Без реформы подготовки резервов нам будет сложно рассчитывать на успех в будущем. Обстоятельства могут сложиться удачно, можем выходить из группы, но, чтобы регулярно добиваться высокого результата, нужно менять систему. А мы делали не так много для развития к европейскому уровню.

Всe, что у нас соответствует – это стадионы. Мы строим поля, но у нас если сравнивать их на количество населения – манежей и полей очень мало. Это же касается и детских тренеров. Каждому ребeнку, который хочет играть в футбол, надо дать такую возможность. А таких возможностей немного. Мы реформы запустили, создали академию РФС, нужно продолжать работу в этом направлении», – сказал Дюков.

Сегодня Россия презентовала Валерия Карпина как главного тренера.

как главного тренера. Это его 1-й тренерский опыт со сборной.

Он будет совмещать работу в сборной с «Ростовом».

Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»