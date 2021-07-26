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    «Уфа» обратится в РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

    «Уфа» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    «Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте – по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку.

    Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого. Это футбол, случается разное. Но это ошибка. Мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.

    В целом судейство вчера было нормальным. Единственное – этот момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?» – сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3324

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Хоть какая-то польза от стажировки в столице нашей Родины..
      "с неназначенным .." стал писать с двумя "н".
      Мужает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1626

      Январь 59 14 минут назад

      А что даст жалоба? Игру не отменят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5950

      Fusballer 24 минуты назад

      Гамид Агаларов мог бы и контр-выпадом ответить.

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