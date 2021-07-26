Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» обратится в РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

«Уфа» обратится в РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

26 июля 2021, 12:20
12

«Уфа» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте – по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку.

Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого. Это футбол, случается разное. Но это ошибка. Мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.

В целом судейство вчера было нормальным. Единственное – этот момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?» – сказал Газизов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Газизов Шамиль
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1627291443
Гамид Агаларов мог бы и контр-выпадом ответить.
Ответить
Январь 59
1627292006
А что даст жалоба? Игру не отменят.
Ответить
Алехсбургер.
1627292790
Хоть какая-то польза от стажировки в столице нашей Родины.. "с неназначенным .." стал писать с двумя "н". Мужает.
Ответить
житель СПб
1627293060
Понятно, что результат не отменят. Но истина важна! Еще и для того, чтобы в следующий раз так Уфу не опускали. Поэтому этот шаг понимаю и поддерживаю.
Ответить
Derzkiy1
1627293126
В прошлом сезоне ЦСКА практически в половину матча засуживали по системе ВАР, типо со Спартаком удалили равна в начале матча за просто так, пенальти в их сторону ставили, а в сторону противника не ставили … Матчи не переигрывали и толку от этого 0…. Вообще смысл системы ВАР не понятный.
Ответить
Skull_Boy
1627294640
А то что игрок симулировал контакт по этому поводу будет обращение
Ответить
portero
1627295124
Ну на мой взгляд пенальти, просто те что ставили в первом туре, ничем от этого не отличаются... либо возникает вопрос по тем что поставили....
Ответить
American-Patriot
1627312755
Пенальти - 100%, если бы в обратную сторону, а тут на усмотрение судьи. Ну что сказать - это россия.
Ответить
Томик
1627324367
Там очередь уже лет пятнадцать стоит из обиженных с неназначенными в ворота цска пенальти. Вы то куда ещё?
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
9
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+