«Уфа» обратится в РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

«Уфа» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

На 85-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов упал в штрафной после контакта с защитником ЦСКА Виктором Васиным .

упал в штрафной после контакта с защитником ЦСКА . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте – по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку.

Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого. Это футбол, случается разное. Но это ошибка. Мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.

В целом судейство вчера было нормальным. Единственное – этот момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?» – сказал Газизов.