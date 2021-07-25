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    «Память о его таланте и доброте будет жить вечно». «Спартак» напомнил о дне рождения Черенкова

    Сегодня бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову могло исполниться 62 года. По этому поводу москвичи оставили пост в твиттере.

    «В этот день 62 года назад родился легендарный Фeдор Черенков – один из ярчайших игроков в истории «Спартака» и рекордсмен нашего клуба по числу проведенных матчей.

    Память о его футбольном таланте и удивительной доброте будет жить вечно. Никогда не забудем Вас, Фeдор Фeдорович!» – написал «Спартак».

    • Черенков провел за «Спартак» более 400 встреч.
    • Черенков 4 раза становился чемпионом страны.
    • Он умер в Москве в 2014 году.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2336

      ySS 24 минуты назад

      Будем помнить всегда!

      1
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      Рейтинг: +1840

      kvm 1 час назад

      У нас был всего один Федя: фамилию можно было не называть...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7231

      Cleaner 2 часа назад

      Красиво играл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +87721

      zigbert 2 часа назад

      Легенда Спартака! Память о нем будет вечной!

      7
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      Рейтинг: +8398

      житель СПб 4 часа назад

      Яркий представитель знаменитого спартаковского футбола!

      6
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