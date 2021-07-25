«Память о его таланте и доброте будет жить вечно». «Спартак» напомнил о дне рождения Черенкова

Будем помнить всегда!
Сегодня бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову могло исполниться 62 года. По этому поводу москвичи оставили пост в твиттере.
«В этот день 62 года назад родился легендарный Фeдор Черенков – один из ярчайших игроков в истории «Спартака» и рекордсмен нашего клуба по числу проведенных матчей.
Память о его футбольном таланте и удивительной доброте будет жить вечно. Никогда не забудем Вас, Фeдор Фeдорович!» – написал «Спартак».
- Черенков провел за «Спартак» более 400 встреч.
- Черенков 4 раза становился чемпионом страны.
- Он умер в Москве в 2014 году.
В этот день 62 года назад родился легендарный Фeдор Черенков – один из ярчайших игроков в истории «Спартака» и рекордсмен нашего клуба по числу проведенных матчей.Память о его футбольном таланте и удивительной доброте будет жить вечно. Никогда не забудем Вас, Фeдор Фeдорович! pic.twitter.com/tC2e2rlN7j— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 25, 2021