«Память о его таланте и доброте будет жить вечно». «Спартак» напомнил о дне рождения Черенкова

Сегодня бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову могло исполниться 62 года. По этому поводу москвичи оставили пост в твиттере.

«В этот день 62 года назад родился легендарный Фeдор Черенков – один из ярчайших игроков в истории «Спартака» и рекордсмен нашего клуба по числу проведенных матчей.

Память о его футбольном таланте и удивительной доброте будет жить вечно. Никогда не забудем Вас, Фeдор Фeдорович!» – написал «Спартак».

Черенков провел за «Спартак» более 400 встреч.

Черенков 4 раза становился чемпионом страны.

Он умер в Москве в 2014 году.