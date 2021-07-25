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  • «Память о его таланте и доброте будет жить вечно». «Спартак» напомнил о дне рождения Черенкова

«Память о его таланте и доброте будет жить вечно». «Спартак» напомнил о дне рождения Черенкова

25 июля 2021, 14:58
7

Сегодня бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову могло исполниться 62 года. По этому поводу москвичи оставили пост в твиттере.

«В этот день 62 года назад родился легендарный Фeдор Черенков – один из ярчайших игроков в истории «Спартака» и рекордсмен нашего клуба по числу проведенных матчей.

Память о его футбольном таланте и удивительной доброте будет жить вечно. Никогда не забудем Вас, Фeдор Фeдорович!» – написал «Спартак».

  • Черенков провел за «Спартак» более 400 встреч.
  • Черенков 4 раза становился чемпионом страны.
  • Он умер в Москве в 2014 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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житель СПб
1627214749
Яркий представитель знаменитого спартаковского футбола!
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zigbert
1627220473
Легенда Спартака! Память о нем будет вечной!
Ответить
kvm
1627223391
У нас был всего один Федя: фамилию можно было не называть...
Ответить
ySS
1627227764
Будем помнить всегда!
Ответить
slavа0508
1627236264
Федя навсегда в памяти !!!Жаль вчера Спартак не смог подарок сделать..
Ответить
inzek
1627250389
...таких воспитанников у клуба больше не будет...а жаль! вечная память
Ответить
Hektor 84
1627306489
Светлая память Федору!
Ответить
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