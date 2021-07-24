Товарищеские матчи. Черышев забил «Картахене», Депай в дебютной игре за «Барселону» реализовал пенальти в ворота «Жироны»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил в товарищеском матче против «Картахены». Все голы во встрече случились во втором тайме.

Форвард Мемфис Депай дебютировал за «Барселону». Он забил другому каталонскому клубу – «Жироне».

Товарищеские матчи

Валенсия (Испания) – Картахена (Испания) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кастро, 47; 1:1 – Черышев, 57; 2:1 – Альдерете, 60; 3:1 – Джейсон, 66 (с пенальти); 3:2 – Мартинес, 81.

Барселона (Испания) – Жирона (Испания) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Пике, 21 (с пенальти); 2:0 – Манаж, 24; 2:1 – Сайс, 42 (с пенальти); 3:1 – Депай, 85 (с пенальти).

ПСЖ (Франция) – Орлеан (Франция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хакими, 62.