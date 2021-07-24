Черевченко: «Проиграли «Зениту» за четыре минуты. «Химки» допускали детские ошибки»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (1:3) упрекнул игроков в детских ошибках. Химчане по ходу встречи вели в счете.
«Результат игры решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Проиграли за четыре минуты, пропустив два гола. Допускали детские ошибки. К ребятам претензий нет: создавали хорошие моменты, играли вторым номером – мы не можем играть с «Зенитом» первым номером. В конце первого тайма сели к своим воротам, сделали корректировки после перерыва, но «Зенит» освежил игру заменами», – сказал тренер.
- «Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).
- Черевченко тренирует команду меньше года.
- «Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».
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Источник: «Чемпионат»