Черевченко: «Проиграли «Зениту» за четыре минуты. «Химки» допускали детские ошибки»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (1:3) упрекнул игроков в детских ошибках. Химчане по ходу встречи вели в счете.

«Результат игры решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Проиграли за четыре минуты, пропустив два гола. Допускали детские ошибки. К ребятам претензий нет: создавали хорошие моменты, играли вторым номером – мы не можем играть с «Зенитом» первым номером. В конце первого тайма сели к своим воротам, сделали корректировки после перерыва, но «Зенит» освежил игру заменами», – сказал тренер.

«Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).

Черевченко тренирует команду меньше года.

«Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».

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