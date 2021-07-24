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  • Черевченко: «Проиграли «Зениту» за четыре минуты. «Химки» допускали детские ошибки»

Черевченко: «Проиграли «Зениту» за четыре минуты. «Химки» допускали детские ошибки»

24 июля 2021, 21:15
5

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (1:3) упрекнул игроков в детских ошибках. Химчане по ходу встречи вели в счете.

«Результат игры решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Проиграли за четыре минуты, пропустив два гола. Допускали детские ошибки. К ребятам претензий нет: создавали хорошие моменты, играли вторым номером – мы не можем играть с «Зенитом» первым номером. В конце первого тайма сели к своим воротам, сделали корректировки после перерыва, но «Зенит» освежил игру заменами», – сказал тренер.

  • «Химки» не побеждают в 8 матчах подряд (с учетом товарищеских).
  • Черевченко тренирует команду меньше года.
  • «Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом».

Судья Федотов: «Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками» назначен ошибочно»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Черевченко Игорь
Комментарии (5)
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GoLenaStop
1627154809
Химки - молодцы, пока не присели во втором тайме. Игра достойная, подрючили оборзеших миллионеров. Удачи, команда, химичьте далее!
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paracetamol
1627157084
Какой тренер, такая и команда!
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Lenin26
1627160119
Один из не многих кто даёт адекватные послематчевые интервью,коротко и по делу,а самое главное честно.
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Ziklop
1627202573
второй гол получился оригинальным, так и надо играть, но Ероха испоганил добивание, с 4 метров в небо запустил мяч.
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