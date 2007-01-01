Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Судья Федотов: «Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками» назначен ошибочно»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча первого тура «Химки» – «Зенит» (1:3). Он считает, что гости не должны были бить пенальти.

    «Ошибается судья Евгений Кукуляк.

    Если посмотреть повтор, то видно, что Алексей Сутормин сам бьет в ногу Душана Стойиновича.

    А где был VAR? Почему Алексей Амелин не вмешался в данном эпизоде?» – написал Федотов.

    • Сутормин реализовал этот пенальти.
    • Кукуляк судит РПЛ с прошлого сезона.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:01
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5156

      BarStep 20 минут назад

      Следующий его пост примерно будет таким:
      Судья Федотов: «Не засчитанный гол «Спартака» в игре с «Рубином» - ошибочное решение»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -316

      Аден 36 минут назад

      не зря же бЗденит прикармливает судеек. Стыдно за СБГТшное сборище.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2428

      Иван Петров 1986 40 минут назад

      Да кто бы сомневался. Бомжи должны выигрывать всегда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2238

      ААМ 50 минут назад

      Еще один друг пьяницы Хусаинова начал учить судей не пить, а судить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2238

      ААМ 51 минуту назад

      Федотов был одним из худших судей в ПМ. Не ему давать оценки. По ТВ- картинке 100% пенал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4579

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      У тебя крыша едет, федотка. Этот пенальти очевиден.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Этот со свистком весь матч свистевший в одну сторону похож на разбойника

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -744

      СуперПАВ9 1 час назад

      Опять зенит тащат за уши

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24548

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну без этого гадёныша после матчей Зенита никак не обойтись . Выполз червь навозный . Ктож его "кормит" то ? С чьих рук он лакает ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Sancho010365 1 час назад

      100% ошибочно, хорошо что не 1:2 счёт. Падение было на показуху.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24548

      пьяныйхоровод > Sancho010365 1 час назад

      Сутормин подставился ( это не запрещено) , игра в ноги со стороны защитника была . Х у л е ещё надо ?

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87638
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66926
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru