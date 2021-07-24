Судья Федотов: «Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками» назначен ошибочно»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча первого тура «Химки» – «Зенит» (1:3). Он считает, что гости не должны были бить пенальти.

«Ошибается судья Евгений Кукуляк.

Если посмотреть повтор, то видно, что Алексей Сутормин сам бьет в ногу Душана Стойиновича.

А где был VAR? Почему Алексей Амелин не вмешался в данном эпизоде?» – написал Федотов.