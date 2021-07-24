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  • Судья Федотов: «Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками» назначен ошибочно»

Судья Федотов: «Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками» назначен ошибочно»

24 июля 2021, 20:01
16

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча первого тура «Химки» – «Зенит» (1:3). Он считает, что гости не должны были бить пенальти.

«Ошибается судья Евгений Кукуляк.

Если посмотреть повтор, то видно, что Алексей Сутормин сам бьет в ногу Душана Стойиновича.

А где был VAR? Почему Алексей Амелин не вмешался в данном эпизоде?» – написал Федотов.

  • Сутормин реализовал этот пенальти.
  • Кукуляк судит РПЛ с прошлого сезона.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Федотов Игорь
Комментарии (16)
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Ганнибал Лектор
1627148424
У тебя крыша едет, федотка. Этот пенальти очевиден.
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ААМ
1627148745
Федотов был одним из худших судей в ПМ. Не ему давать оценки. По ТВ- картинке 100% пенал.
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ААМ
1627148812
Еще один друг пьяницы Хусаинова начал учить судей не пить, а судить
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Иван Петров 1986
1627149399
Да кто бы сомневался. Бомжи должны выигрывать всегда.
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BarStep
1627150608
Следующий его пост примерно будет таким: Судья Федотов: «Не засчитанный гол «Спартака» в игре с «Рубином» - ошибочное решение»
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mamba9090909
1627153739
Федотов в своём репертуаре.))
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Spirit_78
1627154102
Игроков Зенита рубить в штрафной площади соперника можно безнаказанно, считает Федотов.
Ответить
baden69
1627155779
Во дурааааааак.... Иногда лучше промолчать, может за умного сошел бы...
Ответить
paracetamol
1627157033
Как хорошо что его из судей выгнали, еще бы парочку к нему добавить!
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portero
1627193271
Ну бьёт в ногу я не увидел??? Федот видно бухает, но пеналь скажем так себе 50 на 50, мог и не ставить...
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