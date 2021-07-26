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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Эдуард Малый
Материалы

Химки - Зенит

24.07.2021, Суббота, 17:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Химки - Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
5 апреля, понедельник 19:00 Зенит 2:0 Химки
13 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Химки 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2019/2020)
Финал
25 июля, суббота 17:00 Зенит 1:0 Химки
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 18:00 Химки 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 14:00 Химки 0:4 Зенит
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Зенит 4:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
1 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:0 Химки
13 тур
13 июля, воскресенье 20:15 Химки 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Зенит 4:1 Химки
13 тур
16 июня, суббота 16:00 Химки 2:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 25 июля 2021, 11:52

    Зенит с победой !!!

    0
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 24 июля 2021, 19:22

    Кто знает, где Бариос делся?

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    Рейтинг: +67941

    portero 24 июля 2021, 19:01

    Семак сменил труп Дзюбы, мог и пораньше это дерево менять....

    6
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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > portero 24 июля 2021, 19:06

    и сразу два гола

    4
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    Рейтинг: +10697

    ivany4 24 июля 2021, 18:24

    Сейчас прочитал протокол, ВАР есть.
    Но вот что интересно, на Европе показали, как используют ВАР. После каждого гола стояла заставка - проверка гола. Когда дольше когда меньше. Но всегда несколько раз показывали повторы. Напрашивается вывод - ничему наши "медийные специалисты" не учатся. Посмотрим, что будет в следующих матчах.

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    Рейтинг: +10697

    ivany4 24 июля 2021, 18:08

    Похоже ВАРа нет на этом матче.
    На мой взгляд зря.

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    Рейтинг: +709

    monser08 24 июля 2021, 18:03

    УПС.......
    0-4 уже не катит

    0
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    Рейтинг: +1390

    Хейтер Аларм 24 июля 2021, 17:54

    А где Дриуси, где Малькольм?

    1
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    Рейтинг: +10697

    ivany4 24 июля 2021, 17:50

    Чердак любое удовольствие от игры испортит!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > ivany4 24 июля 2021, 19:20

    По мне так лучший комментатор из всех, кто у нас когда либо был. А то достали уже все эти Орловы и т.п. от которых только либо блевать либо спать тянет.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 июля 2021, 12:44

    Химки-Зенит 0:4

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    Рейтинг: +2269

    dyema 22 июля 2021, 22:11

    Для начала надо крупно победить!
    Вперёд Зенит, вперёд за Питер!!!

    3
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