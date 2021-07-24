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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 24 июля 2021
Химки
24.07.2021, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
28'
И. Кухарчук
33'
С. Азмун
72'
А. Ерохин
76'
А. Сутормин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Зенит
85'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
85'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Вендел
Замена
А. Корян
️️️️
Б. Сабович
84'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Д. Глушаков
84'
Замена
И. Камышев
️️️️
И. Кухарчук
77'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Сутормин
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Ерохин
Пас отдал
Я. Ракицкий
69'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Мостовой
69'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Дзюба
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
28'
10'
Замена
К. Кравцов
️️️️
М. Оздоев
9'
Травма
М. Оздоев
3'
Желтая карточка
М. Оздоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПАЗ
25
Филип Дагерстол
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
14
Бесард Сабович
ЛФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Вендел
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
4-2-1-1-2
22
Лантратов
3
Набиуллин
25
Филин
3
Стойинович
15
Данилкин
25
Дагерстол
30
Идову
88
Глушаков
44
Кухарчук
14
Сабович
15
Себай
4-3-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
21
Оздоев
8
Вендел
77
Мостовой
22
Дзюба
20
Азмун
88
Глушаков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
88
Глушаков
44
Кухарчук
11
Камышев
11
Камышев
44
Кухарчук
14
Сабович
77
Корян
77
Корян
14
Сабович
21
Оздоев
5
Кравцов
5
Кравцов
21
Оздоев
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
8
Вендел
78
Чистяков
78
Чистяков
8
Вендел
77
Мостовой
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Мостовой
22
Дзюба
21
Ерохин
21
Ерохин
22
Дзюба
Остались в запасе
Химки
Зенит
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Химки - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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