Товарищеские матчи. Головин принес «Монако» волевую победу над «Вольфсбургом», «Бавария» и «Аякс» сыграли вничью

«Монако» в товарищеском матче оказался сильнее «Вольфсбурга», участника Лиги чемпионов. Решающий гол забил российский полузащитник Александр Головин.
Другая немецкая команда – «Бавария» – сыграла вничью с «Аяксом».
Товарищеские матчи
Вольфсбург (Германия) – Монако (Франция) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Герхардт, 39; 1:1 – Борнау, 65 (в свои ворота); 1:2 – Головин, 68.
Бавария (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Лабиад, 10; 1:1 – Чупо-Мотинг, 40; 2:1 – Куасси, 48; 2:2 – Йенсен, 50.
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Источник: Бомбардир.ру