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    Товарищеские матчи. Головин принес «Монако» волевую победу над «Вольфсбургом», «Бавария» и «Аякс» сыграли вничью

    «Монако» в товарищеском матче оказался сильнее «Вольфсбурга», участника Лиги чемпионов. Решающий гол забил российский полузащитник Александр Головин.

    Другая немецкая команда – «Бавария» – сыграла вничью с «Аяксом».

    Товарищеские матчи

    Вольфсбург (Германия) – Монако (Франция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Герхардт, 39; 1:1 – Борнау, 65 (в свои ворота); 1:2 – Головин, 68.

    Бавария (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лабиад, 10; 1:1 – Чупо-Мотинг, 40; 2:1 – Куасси, 48; 2:2 – Йенсен, 50.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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