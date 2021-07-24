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Бавария - Аякс

24.07.2021, Суббота, 17:30 мск Товарищеские матчи, Июль Бавария - Аякс
Лига чемпионов (2018/2019), группа E
6 тур
12 декабря, среда 23:00 Аякс 3:3 Бавария
2 тур
2 октября, вторник 22:00 Бавария 1:1 Аякс
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