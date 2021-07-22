ЦСКА представил новую форму. Гостевой комплект – с логотипом ОЛЛС, резервный – фиолетовый

ЦСКА показал форму команды на сезон-2021/22.

«Домашний комплект выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. В новом сезоне красно-синие полосы представлены в новой интерпретации, чтобы подчеркнуть страсть, с которой наши футболисты будут сражаться на поле, и эмоции наших болельщиков!

Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта – прим. «Бомбардира»), основоположника армейского футбола. На воротнике выполнено тиснение «110 лет», а на спине нанесено «1911-2021».

В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семeнова – победителя нашего конкурса, вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» «ВЭБ Арены», который отображен в принте футболки», – сообщает пресс-служба клуба.

Технический спонсор ЦСКА – испанская фирма Joma.