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  • ЦСКА представил новую форму. Гостевой комплект – с логотипом ОЛЛС, резервный – фиолетовый

ЦСКА представил новую форму. Гостевой комплект – с логотипом ОЛЛС, резервный – фиолетовый

22 июля 2021, 14:26
5

ЦСКА показал форму команды на сезон-2021/22.

«Домашний комплект выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. В новом сезоне красно-синие полосы представлены в новой интерпретации, чтобы подчеркнуть страсть, с которой наши футболисты будут сражаться на поле, и эмоции наших болельщиков!

Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта – прим. «Бомбардира»), основоположника армейского футбола. На воротнике выполнено тиснение «110 лет», а на спине нанесено «1911-2021».

В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семeнова – победителя нашего конкурса, вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» «ВЭБ Арены», который отображен в принте футболки», – сообщает пресс-служба клуба.

Технический спонсор ЦСКА – испанская фирма Joma.

  • Команда заняла шестое место в минувшем сезоне РПЛ.
  • ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
  • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1626954168
Аксенову С.П. двойка в работе за информацию в самом-самом конце статьи.
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Skull_Boy
1626955301
Главное без ЛГБТ да с фиолетовой формой
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portero
1626957186
Странная трансформация, любителей лыжников в вояк....
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