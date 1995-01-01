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    ЦСКА представил новую форму. Гостевой комплект – с логотипом ОЛЛС, резервный – фиолетовый

    ЦСКА показал форму команды на сезон-2021/22.

    «Домашний комплект выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. В новом сезоне красно-синие полосы представлены в новой интерпретации, чтобы подчеркнуть страсть, с которой наши футболисты будут сражаться на поле, и эмоции наших болельщиков!

    Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта – прим. «Бомбардира»), основоположника армейского футбола. На воротнике выполнено тиснение «110 лет», а на спине нанесено «1911-2021».

    В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семeнова – победителя нашего конкурса, вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» «ВЭБ Арены», который отображен в принте футболки», – сообщает пресс-служба клуба.

    Технический спонсор ЦСКА – испанская фирма Joma.

    • Команда заняла шестое место в минувшем сезоне РПЛ.
    • ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
    • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +49389

      portero 4 часа назад

      Странная трансформация, любителей лыжников в вояк....

      0
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      Рейтинг: +236

      сутулая собака и лисы > portero 4 часа назад

      там еще немного название страны поменялось.
      ничего удивительного.

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      Рейтинг: +12592

      Skull_Boy 5 часов назад

      Главное без ЛГБТ да с фиолетовой формой

      1
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      ...
      Рейтинг: +236

      сутулая собака и лисы > Skull_Boy 4 часа назад

      ты не устал думать о членах при виде радуги?

      1
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 5 часов назад

      Аксенову С.П. двойка в работе за информацию в самом-самом конце статьи.

      0
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