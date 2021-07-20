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    «Крылья Советов» – о Пиняеве: «Надеемся, что в ближайшие дни все объявим»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о ситуации с возможным подписанием нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.

    «С Пиняевым ведем переговоры о заключении контракта. Все продвигается хорошо, мы в нем заинтересованы. Надеемся, что в ближайшие дни все объявим», – сообщил Корниленко.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    20.07.2021 16:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1113

      vmonomah17 7 часов назад

      Сейчас Пиняеву нужен агент, который проплатит его участие в сборной. И после нужного количества игр он спокойно перейдет в мю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2297

      Mister_Tomsk 9 часов назад

      да, тут читал, что локо не малое бабло предлагает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49346

      portero 9 часов назад

      В КС вроде и так с нападением было хорошо, если парня подтянут то хорошо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. 10 часов назад

      Да провафлите,как обычно..)
      Надежду России.))

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