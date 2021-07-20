«Крылья Советов» – о Пиняеве: «Надеемся, что в ближайшие дни все объявим»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о ситуации с возможным подписанием нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.

«С Пиняевым ведем переговоры о заключении контракта. Все продвигается хорошо, мы в нем заинтересованы. Надеемся, что в ближайшие дни все объявим», – сообщил Корниленко.