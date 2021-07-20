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  • «Крылья Советов» – о Пиняеве: «Надеемся, что в ближайшие дни все объявим»

«Крылья Советов» – о Пиняеве: «Надеемся, что в ближайшие дни все объявим»

20 июля 2021, 16:22
4

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о ситуации с возможным подписанием нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в самарском клубе.

«С Пиняевым ведем переговоры о заключении контракта. Все продвигается хорошо, мы в нем заинтересованы. Надеемся, что в ближайшие дни все объявим», – сообщил Корниленко.

  • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
  • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Чертаново Корниленко Сергей Пиняев Сергей
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1626790857
Да провафлите,как обычно..) Надежду России.))
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portero
1626793946
В КС вроде и так с нападением было хорошо, если парня подтянут то хорошо.
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Mister_Tomsk
1626794619
да, тут читал, что локо не малое бабло предлагает.
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vmonomah17
1626803793
Сейчас Пиняеву нужен агент, который проплатит его участие в сборной. И после нужного количества игр он спокойно перейдет в мю.
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