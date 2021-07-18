Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев: «Зенит» – лучшая команда. Мы это ежегодно доказываем»

Оздоев: «Зенит» – лучшая команда. Мы это ежегодно доказываем»

18 июля 2021, 01:09
30

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Действующий чемпион забил в обоих таймах.

«Сегодня вся команда была лучшей. Футбол – командный вид спорта, и у нас лучшая команда. Мы это доказываем каждый год. Поэтому все лучшие, начиная с болельщиков», – сказал Оздоев.

  • «Зенит взял 6-й Суперкубок.
  • Для Оздоева это 2-й Суперкубок.
  • На следующей неделе стартует РПЛ.

«Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1626560926
Лучшая команда при поддержке газпрома)))
Ответить
Viper for CSKA
1626574041
Угу, особенно в ЛЧ
Ответить
Axe111
1626584852
АХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАЭАЭААЭАХАХ В ЛЧ ЕЖЕГОДНО ДОКАЗЫВАЕШЬ СВОЙ УРОВЕНЬ!!!! ПАРОДИЯ НА ФУТБОЛИСТА
Ответить
rash1959
1626585090
Через месяц-другой в Европе вас опустят на место.
Ответить
neveldomha
1626586916
Что за минталитет у наших болельщиков? У Зенита действительно нет конкурентов в чемпионате. Об этом сказал Оздоев. И это очень грустно. А вы в какую-то Европу полезли. Что доказать хотите?
Ответить
Soccerdealer63
1626596363
Магомед, докажите это "Лейпцигу"... На "нутряном рынке" у нас, так же, как и в футболе, полно всяких "лучших".. газпромов, ростехов, миратргов, сухих суперджето, автопроизводителей в и победителей короны... Встаньте " к людям передом к лесу задом" и посмотрите вокруг...
Ответить
Боцман59rus
1626596707
- стадо баранов твоя команда, Мага Отстоев)))
Ответить
ziborock
1626598653
Оздоев - бревно, он ежегодно это доказывает!)
Ответить
Hektor 84
1626602680
Говорящее бревно! Лучше бы вы это в ЛЧ доказывали! А в нашем стоячем болоте вы лучшие из наихудших!
Ответить
Kollljan
1626610331
Свинотам хрюкать что-либо в адрес Зенита неприлично.
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
19
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Все новости
Все новости
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
1
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
49
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+