Оздоев: «Зенит» – лучшая команда. Мы это ежегодно доказываем»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Действующий чемпион забил в обоих таймах.
«Сегодня вся команда была лучшей. Футбол – командный вид спорта, и у нас лучшая команда. Мы это доказываем каждый год. Поэтому все лучшие, начиная с болельщиков», – сказал Оздоев.
- «Зенит взял 6-й Суперкубок.
- Для Оздоева это 2-й Суперкубок.
- На следующей неделе стартует РПЛ.
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Источник: ютуб-канал «Зенита»