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    Оздоев: «Зенит» – лучшая команда. Мы это ежегодно доказываем»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Действующий чемпион забил в обоих таймах.

    «Сегодня вся команда была лучшей. Футбол – командный вид спорта, и у нас лучшая команда. Мы это доказываем каждый год. Поэтому все лучшие, начиная с болельщиков», – сказал Оздоев.

    • «Зенит взял 6-й Суперкубок.
    • Для Оздоева это 2-й Суперкубок.
    • На следующей неделе стартует РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 01:09
    Комментарии29
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      Рейтинг: +815

      Сергей Каспийский 11 минут назад

      Помню как этот игрочишка не смог попасть в ворота в матче с Финляндией.Удар выше ворот. ЭТОГО КРИВОГО надо счала научить ПРАВИЛЬНО БИТЬ, а потом в сборную брать.

      0
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      Рейтинг: +2413

      Derzkiy1 1 час назад

      По факту Зенит в Европе играет просто никак, в РПЛ очень очевидно как судьи и некоторые команды чемпионата, очень лояльны к команде …. От этого в стране к клубу относятся не особо позитивно! Такие высказывания Оздоева актуальны только для тех, кто в футболе не много понимает

      1
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      Рейтинг: +2916

      Kollljan 1 час назад

      Свинотам хрюкать что-либо в адрес Зенита неприлично.

      0
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 2 часа назад

      Срам сырдыху!!!

      1
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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 3 часа назад

      Говорящее бревно! Лучше бы вы это в ЛЧ доказывали! А в нашем стоячем болоте вы лучшие из наихудших!

      1
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      Рейтинг: +1381

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Хм. Интересно. Пройдет ли зенит РПЛ без единого поражения или даст повод вдоволь поглумиться над таким высказыванием. Без спора - по последнему сезону объективно лучшие. Но проигрывали и в чемпионате и в кубке.

      0
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      Рейтинг: +3799

      ziborock 4 часа назад

      Оздоев - бревно, он ежегодно это доказывает!)

      2
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus 5 часов назад

      - стадо баранов твоя команда, Мага Отстоев)))

      2
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > Боцман59rus 5 часов назад

      Ну если это стадо бьёт всех в РПЛ, то я даже стесняюсь каким именем назвать остальных.

      2
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      Рейтинг: +8983

      NewLife > mamba9090909 3 часа назад

      Уберите звенитовцев и питерцев из рфс, потом поговорим, кто кого бьет.))

      1
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > NewLife 2 часа назад

      К ВАШЕМУ сведенью, чтобы вы больше не пороли чушь,
      Председатель РФС - Прядкин С.Г. родился в Астрахане, учился в Орле, затем в Москве, работал в Динамо".
      Зам. - Алаев А.А. родился в Москве, окончил СДЮШОР №76
      Зам. - Соколов А.И. - родился в Москве. работал в "Торпедо"
      Когда о чём то говоришь, сначала включи мозги и изучи тему.

      1
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      Рейтинг: +8983

      NewLife > mamba9090909 1 час назад

      У Вас мозгов еще меньше чем у мамбы. Не обижайте Дюкова.

      0
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > NewLife 1 час назад

      Дюков, на посту президента, занимается, в основном, развитием детско-юношеского футбола, академиями и работой в исполкоме УЕФА. А комитетом РПЛ. в РФС руководит Прядкин со товарищами.

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      Рейтинг: +66

      Soccerdealer63 5 часов назад

      Магомед, докажите это "Лейпцигу"...
      На "нутряном рынке" у нас, так же, как и в футболе, полно всяких "лучших".. газпромов, ростехов, миратргов, сухих суперджето, автопроизводителей в и победителей короны...
      Встаньте " к людям передом к лесу задом" и посмотрите вокруг...

      2
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      Рейтинг: +2537

      nemolod 7 часов назад

      Лучшей командой Зенит был,когда юрал Кубок УЕФА,причем тогда это была еще и питерская команда!

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