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  • Газизов: «Не вижу препятствий для продажи пива на стадионах РПЛ»

Газизов: «Не вижу препятствий для продажи пива на стадионах РПЛ»

17 июля 2021, 22:26
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов призвал вернуть продажу пива* на стадионах. В качестве положительного примера он привел Евро-2020.

«На чемпионате мира и Европы производилась продажа пива и все было отлично, не вижу препятствий для возвращения продажи на стадионы РПЛ», – сказал Газизов.

Также функционер оценил проект реформы РПЛ, разработанный нидерландской компанией Hypercube.

«Система требует определенной доработки и совершенствования. Мне кажется, что [старая] система весна-осень ярко себя показала, мы взяли два еврокубка. При нынешнем календаре мы только теряем в рейтинге УЕФА с каждым годом», – добавил Газизов.

  • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
  • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.
  • Проект реформы отправлен в правительство РФ.

* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Fusballer
1626550884
Российский футбол только под пивом и можно смотреть. На трезвую - одно уныние. Только Дзюба хорошо как всегда!
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Decorhome
1626622722
Салихова Ваш коммент?)
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