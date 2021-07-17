Газизов: «Не вижу препятствий для продажи пива на стадионах РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов призвал вернуть продажу пива* на стадионах. В качестве положительного примера он привел Евро-2020.

«На чемпионате мира и Европы производилась продажа пива и все было отлично, не вижу препятствий для возвращения продажи на стадионы РПЛ», – сказал Газизов.

Также функционер оценил проект реформы РПЛ, разработанный нидерландской компанией Hypercube.

«Система требует определенной доработки и совершенствования. Мне кажется, что [старая] система весна-осень ярко себя показала, мы взяли два еврокубка. При нынешнем календаре мы только теряем в рейтинге УЕФА с каждым годом», – добавил Газизов.

Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.

По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

Проект реформы отправлен в правительство РФ.

* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»