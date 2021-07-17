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    Газизов: «Не вижу препятствий для продажи пива на стадионах РПЛ»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов призвал вернуть продажу пива* на стадионах. В качестве положительного примера он привел Евро-2020.

    «На чемпионате мира и Европы производилась продажа пива и все было отлично, не вижу препятствий для возвращения продажи на стадионы РПЛ», – сказал Газизов.

    Также функционер оценил проект реформы РПЛ, разработанный нидерландской компанией Hypercube.

    «Система требует определенной доработки и совершенствования. Мне кажется, что [старая] система весна-осень ярко себя показала, мы взяли два еврокубка. При нынешнем календаре мы только теряем в рейтинге УЕФА с каждым годом», – добавил Газизов.

    • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
    • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.
    • Проект реформы отправлен в правительство РФ.

    * – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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    Источник: РБК

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    17.07.2021 22:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 18 часов назад

      Можно и водочку, только в маленьких стаканчиках. И коньячок на любителя. И портвешок для граждан с невысоким доходом. А то, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, так это бизнесу не помеха.

      1
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 18 часов назад

      Российский футбол только под пивом и можно смотреть. На трезвую - одно уныние. Только Дзюба хорошо как всегда!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Fusballer 18 часов назад

      Не уберегли вы Дзюбу в Спартаке. Были бы сейчас трехкратными подряд России чемпионами...)

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